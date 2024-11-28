الخميس 28 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«القوة الهجومية» ترفع طموحات شباب الأهلي في «الآسيوية»

«القوة الهجومية» ترفع طموحات شباب الأهلي في «الآسيوية»
28 نوفمبر 2024 10:54

 
مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
بينتشيتش وبادوسا تنضمان إلى «قائمة النجوم» في «مبادلة أبوظبي»
«أنكورا» و«غنتوت» يتنافسان على لقب كأس الاتحاد للبولو


أكد شباب الأهلي أن القوة الهجومية التي يملكها على صعيد القدرة على التسجيل، وتعدد الخيارات المتاحة في المقدمة، مفتاح طموحاته في المنافسة على لقب «دوري أبطال آسيا 2»، بعدما ضمن التأهل إلى دور الـ 16، عقب الفوز على الحسين إربد الأردني 3-2، ويعد «الفرسان» ثاني أقوى هجوم بين الفرق الـ 32 بدور المجموعات، بعد ختام الجولة الخامسة، وله 14 هدفاً.
وسجل «الفرسان» 14 هدفاً، خلال المباريات الخمس الماضية، بمعدل 2.8 هدف للمباراة الواحدة، وهز الشباك في جميع منافسيه، منها تسجيله 3 أهداف مرتين أمام الحسين إربد الأردني الذي يرافقه إلى الدور المقبل.
واللافت أن أهداف شباب الأهلي توزعت بين 10 لاعبين، ما يؤكد أن تعدد الخيارات وعمق التشكيلة لدى المدرب البرتغالي باولو سوزا، بواقع 3 أهداف لماتياس ليما، وهدفين لكل من سردار أزمون ومؤنس دبور، وهدف لسعيد عزت، وحارب سهيل، وعيد خميس، وكارتابيا، وبالا، ولوكا ورينان فيكتور.
ويعني حسم «الفرسان» لبطاقة الصعود دخوله الجولة الأخيرة بهدوء أكبر، مع محاولة حسم الصدارة، عندما يلتقي ناساف الأوزبكي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة على استاد راشد في دبي.

 

الإمارات
دوري أبطال آسيا
شباب الأهلي
دبي
ناساف
آخر الأخبار
أنشيلوتي في مسألة مبابي: يفتقر إلى شيء من الثقة والحل هو التحلي بالصبر
الرياضة
أنشيلوتي في مسألة مبابي: يفتقر إلى شيء من الثقة والحل هو التحلي بالصبر
اليوم 12:44
الكونغرس العالمي للإعلام: twofour54 تكشف عن ثلاث خدمات متكاملة لتعزيز المشهد الإعلامي في أبوظبي
علوم الدار
الكونغرس العالمي للإعلام: twofour54 تكشف عن ثلاث خدمات متكاملة لتعزيز المشهد الإعلامي في أبوظبي
اليوم 12:33
«يويفا»: هذه المباراة عالية المخاطر والدليل الألعاب النارية !
الرياضة
«يويفا»: هذه المباراة عالية المخاطر والدليل الألعاب النارية !
اليوم 12:27
بينتشيتش وبادوسا تنضمان إلى «قائمة النجوم» في «مبادلة أبوظبي»
الرياضة
بينتشيتش وبادوسا تنضمان إلى «قائمة النجوم» في «مبادلة أبوظبي»
اليوم 12:21
سريلانكا(أرشيفية)
الأخبار العالمية
وفيات في فيضانات وانهيارات أرضية بسريلانكا
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©