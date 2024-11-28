«القوة الهجومية» ترفع طموحات شباب الأهلي في «الآسيوية»



مراد المصري (أبوظبي)



أكد شباب الأهلي أن القوة الهجومية التي يملكها على صعيد القدرة على التسجيل، وتعدد الخيارات المتاحة في المقدمة، مفتاح طموحاته في المنافسة على لقب «دوري أبطال آسيا 2»، بعدما ضمن التأهل إلى دور الـ 16، عقب الفوز على الحسين إربد الأردني 3-2، ويعد «الفرسان» ثاني أقوى هجوم بين الفرق الـ 32 بدور المجموعات، بعد ختام الجولة الخامسة، وله 14 هدفاً.

وسجل «الفرسان» 14 هدفاً، خلال المباريات الخمس الماضية، بمعدل 2.8 هدف للمباراة الواحدة، وهز الشباك في جميع منافسيه، منها تسجيله 3 أهداف مرتين أمام الحسين إربد الأردني الذي يرافقه إلى الدور المقبل.

واللافت أن أهداف شباب الأهلي توزعت بين 10 لاعبين، ما يؤكد أن تعدد الخيارات وعمق التشكيلة لدى المدرب البرتغالي باولو سوزا، بواقع 3 أهداف لماتياس ليما، وهدفين لكل من سردار أزمون ومؤنس دبور، وهدف لسعيد عزت، وحارب سهيل، وعيد خميس، وكارتابيا، وبالا، ولوكا ورينان فيكتور.

ويعني حسم «الفرسان» لبطاقة الصعود دخوله الجولة الأخيرة بهدوء أكبر، مع محاولة حسم الصدارة، عندما يلتقي ناساف الأوزبكي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة على استاد راشد في دبي.