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الرياضة

مبابي يعيش «الكابوس» وصحف مدريد تفتح النار عليه!

مبابي يعيش «الكابوس» وصحف مدريد تفتح النار عليه!
28 نوفمبر 2024 11:17

 
مراد المصري (أبوظبي)

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وصفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، عاش «الكابوس» في ملعب «أنفيلد» أمام ليفربول في الخسارة 0-2، في دوري أبطال أوروبا، بعدما ظهر شبحاً لما كان عليه قبل انضمامه إلى «الميرينجي»، وأكمل سوء الأداء، بإهدار ضربة جزاء، وعنونت في غلافها «واقع قاسي».
وعقب هذا السقوط الذي كان الثالث لحامل اللقب في المسابقة الأوروبية هذا الموسم، وتواصل خيبة الأمل من مبابي، فإن الصحيفة المقربة من إدارة ريال مدريد، فتحت النار على اللاعب، وقال كارلوس كاربيو الصحفي في «ماركا»، إن مبابي لم يقدم مستوياته في السنوات الماضية، وإن الأمور لا تسير كما يريد، واللاعب يعاني أزمة ثقة حولته إلى لاعب آخر لا يمكن التعرف عليه، حيث أصبح مهاجماً متوسط الأداء لا يقدم أي شيء، ولا يستطيع التحكم بالكرة ولا قيادة الهجوم أو القيام بالمراوغات.
فيما اختارت صحيفة «آس» الصادرة من مدريد، الصورة الأكثر تداولاً لمبابي خلال سقوطه في اللقاء، واعتبرت أن الخسارة أمام ليفربول كانت قاسية تحديداً للاعب الفرنسي الذي خيب الآمال، وفشل أن يكون الحل مع إهداره ضربة جزاء.
ووجّه موقع ريليفو الشهير في مدريد، انتقادات لاذعة لمبابي، وقال: «ريال مدريد لم ير حتى الآن شخصية البطل وشخصية الرجل الفائز من مبابي، وهو لا يغضب عندما يخسر، ولا يمانع عندما يتألق الآخرون أكثر منه، والنادي يريد أن يرى شخصية كريستيانو رونالدو في مبابي الذي كان يريد دائماً أن يكون هو البطل، ولا يحب الخسارة أبداً».

دوري أبطال أوروبا
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