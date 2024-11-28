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الرياضة

بنفيكا يقطع «السلسلة الخالية» لموناكو!

بنفيكا يقطع «السلسلة الخالية» لموناكو!
28 نوفمبر 2024 11:19

 
موناكو (رويترز)

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عوض بنفيكا تأخره مرتين، ليقطع سلسلة مباريات موناكو الخالية من الهزائم في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ سجل هدفين بضربتي رأس قرب النهاية، لينتزع فوزاً مثيراً 3-2 على الفريق الفرنسي الذي طُرد لاعبه ويلفريد سينجو.
وافتتح موناكو التسجيل في الدقيقة 13، إثر هجمة مرتدة، إذ توغل إلياس بن صغير داخل منطقة الجزاء، واستغل تمريرة عرضية من ألكسندر جولوفين، ليسكن الكرة في الشباك.
بعدها فرض بنفيكا سيطرته، وكاد أن يتعادل في الدقيقة 37، عندما استغل أنخيل دي ماريا تمريرة للخلف نُفذت دون تركيز، وكاد أن يسدد في الشباك، لكن الحارس البولندي رادوسواف مايتسكي تصدى للكرة، كما تلقى نيكولاس أوتاميندي الكرة من ركنية، ووجهها بضربة رأس، لكنها مرت بجوار القائم.
وشهد الشوط الثاني بداية مثيرة، إذ سدد بريل إمبولو لاعب موناكو كرة ارتدت من القائم، ثم دفع الفريق الثمن عندما استغل فانجيليس بافليديس لاعب بنفيكا خطأ من مدافع موناكو كايو هنريكي في تشتيت الكرة، ليسجل هدف التعادل.
وألغيت أهداف للفريقين بداعي التسلل، بعد اللجوء لتقنية الفيديو، قبل أن يحصل سينجو قلب دفاع موناكو على الإنذار الثاني، ويُطرد قبل مرور ساعة من اللعب.
وتقدم موناكو مجدداً، إذ اختار البديل سونجوتو ماجاسا الوقت المثالي، لتسجيل هدفه الأول بقميص النادي، واندفع نحو تمريرة من كريستيان ماويسا، وسدد كرة منخفضة في الشباك في الدقيقة 67.
بعدها بدأ الإرهاق يظهر على لاعبي موناكو، واستغل الفريق البرتغالي الفرصة، ومرر دي ماريا عرضية رائعة إلى آرثر كابرال ليدرك التعادل في الدقيقة 84.
وبعدها بأربع دقائق، مرر المهاجم الأرجنتيني الكرة إلى زيكي أمدوني، ليحرز هدف الفوز لبنفيكا بضربة رأس.
وتراجع موناكو إلى المركز الثامن برصيد عشر نقاط في مرحلة الدوري، التي تضم 36 فريقاً، بينما يحتل بنفيكا المركز 14 برصيد تسع نقاط.

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