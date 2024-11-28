يامال يكرر إنجاز ميسي بعد 19 عاماً!



مراد المصري (أبوظبي)



جمع لامين يامال نجم برشلونة الإسباني، بين أكبر جائزتين فرديتين لأفضل لاعب شاب هذا العام، بعد إعلان فوزه بجائزة «الفتى الذهبي» المقدمة من صحيفة «توتو سبورت الإيطالية»، وسبق له الفوز الشهر الماضي بجائزة «كوبا» في حفل جوائز الكرة الذهبية، ليواصل المضي قدماً في رحلة الصعود، ويكرر إنجاز فوز أول لاعب بهذه الجائزة بعد 19 عاماً، وهو الأرجنتيني ليونيل ميسي عام 2005.

قدم الجناح «17 عاماً»، أداءً مذهلاّ حجز من خلاله موقعاً في التشكيلة الأساسية لناديه ومنتخب إسبانيا، وسجل 13 هدفاً، وقدم 17 تمريرة حاسمة للنادي «الكتالوني» منذ بداية مسيرته مع الفريق الأول، كما تألق مع منتخب إسبانيا، وقاده إلى الفوز بلقب أمم أوروبا 2024، وتم اختياره أفضل لاعب شاب في البطولة، بفضل تمريراته الحاسمة الأربع، وهدفه المذهل في نصف النهائي أمام فرنسا.

وواصلت «الليجا» هيمنتها على هذه الجائزة بالفوز للعام الرابع على التوالي، بعد إعلان اختيار يامال، وذلك بعد زميليه بيدري وجافي عامي 2021 و2022 على التوالي، وجود بيلينجهام لاعب ريال مدريد عام 2023.

ويعتبر «الليجا"» الأكثر فوزاً بالجائزة بإجمالي 8 لاعبين، وهم ليونيل ميسي «2005 برشلونة)»؛ سيرجيو أجويرو «2007 أتلتيكو مدريد)»؛ إيسكو «2012، ملقا»؛ جواو فيليكس «2019 أتلتيكو مدريد»؛ بيدري «2021 برشلونة»؛ جافي «2022 برشلونة»؛ وجود بيلينجهام «2023 ريال مدريد».

وأصبح يامال خامس إسباني في التاريخ يُطلق عليه لقب «الفتى الذهبي»، إلى جانب إيسكو، بيدري وجافي، وكان الإسباني الآخر الذي حصل على الجائزة هو سيسك فابريجاس، في عام 2006 أثناء لعبه في أرسنال.