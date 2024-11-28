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الرياضة

الجزيرة يضم 6 لاعبين من «مدارس السيتي»

الجزيرة يضم 6 لاعبين من «مدارس السيتي»
28 نوفمبر 2024 11:34

 
أبوظبي (الاتحاد)

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انضم 6 لاعبين من خريجي برنامج اللاعب الموهوب التابع لمدارس السيتي إلى نادي الجزيرة في أبوظبي، ما يؤكد دور البرنامج ومدارس السيتي في تطوير مهارات كرة القدم للاعبين الصغار، وإعداد اللاعبين الشباب للخطوة التالية في مسيرتهم الرياضية، ولحق «الثلاثي» إلياس وفيلي وتافارا بزملائهم إتقان وزين، وقيس بصفوف «فخر أبوظبي».
ويقدم البرنامج منصة لتطوير قدرات وصقل مواهب اللاعبين، من خلال تقنيات التدريب المتطورة المعتمدة لدى «السيتي»، إلى جانب جدول المباريات التنافسية المكثف، محلياً ودولياً، وفرص التدريب في أندية مجموعة السيتي في مختلف أنحاء العالم.
وقال فيلي: «ساعدني برنامج اللاعب الموهوب في تطوير نفسي، وتعلمت خلاله القدرة على التكيف بمواجهة التحديات ووفر لي مستويات عالية من التدريب، وفخور بتخرجي من البرنامج للانتقال إلى أكاديمية نادي الجزيرة».
وقال إلياس: «أشعر أن برنامج اللاعب الموهوب أعدني، ذهنياً وبدنياً، وأسهم البرنامج ومدربوه بتطوير إمكاناتي من مختلف النواحي، التوقيع للجزيرة يعني لي الكثير، لما يوفر من أجواء احترافية، وآمل خلال الفترة القادمة بتحقيق النجاح ومواصلة مسيرتي مع النادي».
وقال سيمون هيويت، رئيس عمليات كرة القدم في مدارس سيتي لكرة القدم لمنطقة الشرق الأوسط: «يبرز توقيع لاعبينا مع أندية احترافية تميز ونجاح المسار التدريبي في مدارس السيتي، بما في ذلك برنامج اللاعب الموهوب، الذي يساعد اللاعبين الصغار على تطوير مهاراتهم داخل الملعب، وتنمية مهاراتهم الحياتية خارجه، ويساعدهم على اكتساب المهارات التي تدعم تطورهم في البيئات الاحترافية مثل البيئة التي يتمتع بها نادي الجزيرة».
وأضاف: «على مدى العقد الماضي، وخاصة في الأعوام الخمسة الأخيرة منذ إطلاق برنامج اللاعب الموهوب، شهدنا تقدم اللاعبين إلى بيئات احترافية، سواء ضمن مجموعة السيتي، أو لدى غيرها من الأندية عالمياً، كما شهدنا ذلك أيضاً على الصعيد المحلي، وسعداء برؤية اللاعبين يسلكون هذا المسار، ونتطلع لرؤية الجيل التالي يسير على الخطى نفسها، ويبرز المواهب التي يتمتع بها اللاعبون في مختلف أنحاء الدولة».

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