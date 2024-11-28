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الرياضة

«أنكورا» و«غنتوت» يتنافسان على لقب كأس الاتحاد للبولو

«أنكورا» و«غنتوت» يتنافسان على لقب كأس الاتحاد للبولو
28 نوفمبر 2024 12:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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احتدم الصراع على لقب كأس الاتحاد للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل للبولو، مشاركة من أسرة اللعبة الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 53، وتُقام البطولة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 5 فرق.
ويتنافس على المركز الأول فريقا «غنتوت» مستضيف البطولة، والمتصدر برصيد 6 نقاط، من دون خسارة، قبل لقاء «بهانسالي» الأخير من دون دون رصيد، في الساعة الخامسة والنصف مساء غد، في ختام المنافسات، ويعقبها التتويج، فيما يدخل «أنكورا» مباراته في الساعة الرابعة عصراً أمام «لامار» في المركز الثالث، وله 4 نقاط، وفارق الأهداف عن فريق «أبوظبي»، والذي خاض جميع مبارياته، بينما يملك «لامار» نقطتين في المركز الرابع.
ونجح «أنكورا» في اللحاق بسباق المنافسة، بفوزه على «بهانسالي» 6-5.5، وتبقت له مباراة أمام «لامار»، بينما اختتم «أبوظبي» مشواره بالفوز على «لامار» 5-4، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن «أنكورا».

الإمارات
أبوظبي
البولو
عيد الاتحاد
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