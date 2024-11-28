أبرز 12 رقماً في قمة ليفربول والريال بـ «دوري الأبطال»

معتز الشامي (أبوظبي)



نجح فريق ليفربول من إنهاء عقدة ريال مدريد بفوز مستحق 2-0 على ملعب أنفيلد أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، واستعاد ليفربول صدارته جدول ترتيب مرحلة الدوري في مسابقة تشامبيونزليج برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة، وضمن تأهله نسبياً إلى ثمن النهائي مباشرة، فيما تجمد رصيد الريال عند 6 نقاط في المركز 24 ليتعقد موقفه من التأهل المباشر بالدور القادم.

وحسم ليفربول لعبة الأرقام والإحصائيات، بعد الفوز بثنائية على عكس ريال مدريد التي لاحقته بعض الأرقام السلبية بعد السقوط المدوي في أنفيلد، والتي جاءت كالتالي:



1- أنهى ليفربول سلسلة من ثماني مباريات من دون فوز ضد ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا بفوز حاسم 2-0 في أنفيلد.

2 - تصدى كيليهر لثلاث من ركلات الترجيح الأربع التي سددت عليه كحارس لليفربول في جميع المسابقات.

3- بعد هدفه الثاني في مرمى الريال، جاءت جميع أهداف جاكبو الستة مع ليفربول في المسابقات الأوروبية الكبرى في أنفيلد، وكلها جاءت في آخر ست مباريات له على أرضه.

4- قاد أرني سلوت ليفربول إلى 17 فوزاً في أول 19 مباراة له مع الفريق، في رقم استثنائي للمدرب الهولندي مع الريدز.

5- ليفربول هو الفريق الخامس الذي يفوز بمبارياته الخمس الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا، ولم يستقبل أكثر من هدف واحد بعد ميلان في موسم 1993، ويوفنتوس في 2005، وأتلتيكو مدريد في 2017، وباريس سان جيرمان في 2018.

6- ريال مدريد هو أول حامل لقب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يخسر ثلاث مباريات في دور المجموعات.

7- بعد هدفه الأول في مرمى الريال، جاءت كل أهداف أليكسيس ماك أليستر الأربعة الأخيرة مع ليفربول في جميع المسابقات على ملعب أنفيلد، مع هدفيه الأخيرين للنادي في دوري أبطال أوروبا، أيضاً في الجولة الثانية ضد بولونيا.

8- لوكا مودريتش هو اللاعب السابع الذي يبدأ 100 مباراة مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وهو الأكثر مشاركة مع فريق في تاريخ المسابقة، بالتساوي مع برشلونة.

9- استقبل ليفربول هدفاً وحيداً في خمس مباريات بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا كأقوى دفاع في البطولة.

10- أنهى ليفربول عقدته أمام الريال، محققاً أول انتصار عليه منذ عام 2009، حينما فاز (4-0) في نفس الملعب، تحت قيادة مدربه الأسبق، الإسباني رافا بينيتيز.

11- تذوق محمد صلاح طعم الانتصار على ريال مدريد للمرة الأولى بعد 8 مباريات من دون فوز (7 هزائم وتعادل)، وفاز فل المباراة التاسعة.

12- أهدر محمد صلاح 9 ركلات ترجيح في تاريخه، بعد ضياع ركلة الريال في قمة الأبطال.