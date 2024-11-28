«أبوظبي للتنقل» يستعد لـ«الفورمولا-1» بـ 2100 مركبة

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار رؤيته لدعم إنجاح الفعاليات البارزة التي تستضيفها الإمارة، أعلن مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل» التابع لدائرة البلديات والنقل عن تنظيم حركة التنقل، خلال سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا -1، الذي سيقام من 5 الى 8 ديسمبر، وأكد المركز توظيف جميع الإمكانات اللازمة لتلبية احتياجات التنقل الخاصة بالحدث وفقاً لأعلى المعايير العالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأوضح أبوظبي للتنقل أن فريق إدارة الحركة المرورية سيقوم بتنظيم وإدارة الحركة المرورية من خلال مركز التحكم المروري في جزيرة ياس، عبر التحكم بالإشارات الضوئية لضمان انسيابية الحركة المرورية، ونشر الرسائل الإرشادية عبر اللوحات الإلكترونية المتغيرة لاطلاع الجمهور بمستجدات الحركة المرورية حول منطقة الفعالية، وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

كما سيتم توفير دوريات «خدمة مساندة الطرق» لإدارة الحركة المرورية، وتقديم الدعم لمستخدمي الطريق في حالات الطوارئ مثل توفير الوقود، تغيير الإطارات، أو شحن البطارية، بالإضافة إلى توفير آليات قطر المركبات لإخلاء المركبات المتعطلة من الطريق إلى أقرب مكان آمن، وذلك لضمان سلامة مستخدمي الطريق.

وأشار أبوظبي للتنقل إلى أنه تم تخصيص 80 حافلة من حافلات النقل العام لنقل الزوار ومنظمي الحدث؛ حيث تعمل خدمة الحافلات على خط ياس الدائري لنقل الزوار من ياس مول عند بوابة تريانو، وعند مواقف وارنر براذرز إلى كلٍ من بوابات حلبة السباق، وفنادق جزيرة ياس، والمنطقة الترفيهية، فضلاً عن تخصيص قرابة 2100 مركبة أجرة لخدمة الجمهور ومنظمي الحدث طوال فترة الفعالية.

كما سيعمل فريق عمل من أبوظبي للتنقل على تنظيم حركة مركبات الأجرة قبل بدء الحدث وحتى الانتهاء منه، بما يشمل أثناء الفعاليات والحفلات الترفيهية المصاحبة، وتم التنسيق لتخصيص موقعين لخدمات النقل بمركبات الأجرة في منطقة السباق والفعاليات المصاحبة، إضافة إلى منطقة الفنادق وعروض الألعاب النارية، بما يضمن سهولة وصول الجمهور إلى وجهاتهم. وستشمل الخدمة مركبات الأجرة العادية والخاصة (مثل أوبر وكريم)، مع وضع خطة شاملة لضمان جودة الخدمة، وتفعيل تعرفة الفعاليات الخاصة.

كما سيتواجد مشرفون ومراقبون من أبوظبي للتنقل والشركات المشغلة لتنظيم الحركة وتوجيه الزوار إلى المواقف المخصصة ومناطق وقوف مركبات الأجرة وحافلات النقل العام، مع توزيع المراقبين في أماكن الازدحام ومتابعة سير الحركة بالتنسيق مع إدارة الفورمولا 1 وشرطة أبوظبي لحل أي تحديات قد تواجه الزوار.

ويُعد أبوظبي للتنقل، ومنذ انطلاقة بطولة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، شريكاً استراتيجياً فاعلاً إلى جانب اللجنة المنظمة للفعالية حيث يسهم في توفير وإدارة الحدث في مجال النقل والحركة المرورية، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبإشراف فريق عمل إماراتي مؤهل لتنفيذ المهام بكفاءة عالية، والمشاركة في التنظيم وإدارة الفعاليات الضخمة.