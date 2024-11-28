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الرياضة

فان نيستلروي يقترب من تدريب ليستر

فان نيستلروي يقترب من تدريب ليستر
28 نوفمبر 2024 11:47

 
لندن (أ ف ب)

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يتجه ليستر سيتي لتعيين الهولندي رود فان نيستلروي مدرباً له، بحسب ما أفادت العديد من وسائل الإعلام البريطانية.
وغادر فان نيستلروي قبل قبل أسبوعين منصبه في مانشستر يونايتد، بعد تجربة قصيرة مدرباً مؤقتاً خلفاً لمواطنه إريك تن هاج الذي عمل معه أساساً مساعد مدرب.
وأقال ليستر المدرب ستيف كوبر، بعد إشرافه عليه لـ 12 مباراة، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الممتاز، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.
وجاء انتصاران من أصل ثلاثة حققها فان نيستلروي في المباريات الأربع التي أشرف فيها على «اليونايتد»، خلال الشهر الماضي على حساب ليستر نفسه في كأس الرابطة والدوري.
ويملك المهاجم الهولندي السابق، والبالغ 48 عاماً تجربة تدريبية سابقة، من خلال إشرافه على بي أس في أيندهوفن خلال موسم 2022-2023.
وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن تعيين فان نيستلروي قد يحدث في وقت قريب، ما يجعله حاضراً لقيادة ليستر في مباراته المقبلة أمام مضيفه برنتفورد السبت.
وخلال مسيرته لاعباً، كان فان نيستلروي هدافاً من الطراز الرفيع، ولعب لأندية بارزة عدة مثل أيندهوفن، واليونايتد وريال مدريد.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
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رود فان نيستلروي
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