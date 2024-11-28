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الرياضة

«يويفا»: هذه المباراة عالية المخاطر والدليل الألعاب النارية !

«يويفا»: هذه المباراة عالية المخاطر والدليل الألعاب النارية !
28 نوفمبر 2024 12:27


برلين (د ب أ)
رغم الإجراءات الأمنية المشددة قبل المباراة، تمكنت جماهير فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، من تهريب الألعاب النارية إلى داخل ملعب مباراة الفريق أمام دينامو زغرب الكرواتي، وأشعلت الصواريخ خلال المباراة التي فاز بها الفريق الألماني بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.
وفوجئ جريجور كوبيل، حارس دورتموند، عندما طارت الصواريخ حوله في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب ماكسيمير. وقال كوبيل:«لم أستوعب الأمر تماماً، لقد هاجموني حقاً، من جماهيرنا، مازال هذا خطيراً». وقبل المباراة، كانت هناك شكاوى عدة من جماهير دورتموند بشأن عمليات التفتيش عند دخول الاستاد. بعضهم اضطروا إلى خلع ملابسهم في خيمة، بينما أفاد آخرون بتعرضهم لعمليات تفتيش دقيقة. وأدان بوروسيا دورتموند بشدة المعاملات الأمنية في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، وأكد أنه سيجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ونادي دينامو زغرب لمعالجة الوضع. كما أشار سيباستيان كييل، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، إلى حدوث اضطرابات خارج الاستاد قبل انطلاق المباراة. «يويفا» صنف المباراة على أنها عالية المخاطر.

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