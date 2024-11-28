بينتشيتش وبادوسا تنضمان إلى «قائمة النجوم» في «مبادلة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)



لا تزال بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة 2025 تستقطب المزيد من النجمات العالميات، مع تأكيد مشاركة اللاعبتين البارزتين بليندا بينتشيتش وباولا بادوسا.

وتقام النسخة المرتقبة من البطولة في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، من 1 إلى 8 فبراير المقبل، لتقدم للجماهير فرصة الاستمتاع بمنافسات عالمية المستوى تجمع بين المهارة والإثارة في قلب العاصمة الإماراتية.

يُذكر أن السويسرية بليندا بينتشيتش «27 عاماً»، كانت بطلة النسخة الأولى من البطولة في 2023، بعد فوزها على الروسية ليودميلا سامسونوفا، ورغم أنها لم تتمكن من الدفاع عن لقبها هذا العام بسبب حملها، إلا أن بينتشيتش تعود للمشاركة في البطولة بعد فترة غياب.

وتعد بينتشيتش واحدة من أبرز نجمات التنس العالمي، حيث وصلت في وقت سابق إلى التصنيف الرابع عالمياً، وأحرزت ثمانية ألقاب فردية في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات، كما أضافت إلى سجلها ميدالية ذهبية أولمبية في دورة طوكيو 2020، بعد فوزها على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في النهائي.

وعن مشاركتها المقبلة في البطولة، قالت بينتشيتش: «متحمسة للغاية للعودة إلى الإمارات، والمشاركة مرة أخرى في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، والفوز بالبطولة عام 2023 من أبرز لحظات مسيرتي، وأتطلع إلى العودة هذه المرة أُمّاً جديدة، للاستمتاع بالأجواء الرائعة التي تتميز بها البطولة».

وأضافت: «كانت تجربة العودة إلى الملاعب، بعد أن أصبحت أُمّاً رحلة فريدة ومليئة بالتحديات، ولا أطيق الانتظار للعب مجدداً في مكان يحمل لي ذكريات رائعة».

إلى جانب بينتشيتش، تشارك أيضاً باولا بادوسا، المقيمة في دبي، والمصنفة حالياً في المركز الـ12 عالمياً، وحققت بادوسا لقبها الرابع في بطولات رابطة محترفات التنس، بعد فوزها ببطولة مبادلة سيتي دي سي المفتوحة في أغسطس الماضي، حيث دخلت المنافسات ببطاقة دعوة «وايلد كارد»، ونجحت في الفوز بالمباراة النهائية على ماري بوجكوفا.

وتعد المشاركة هي الأولى لبادوسا، صاحبة الـ27 عاماً، في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، بعد غيابها عن النسختين الماضيتين بسبب المرض والإصابة.

وقالت باولا بادوسا: «متحمسة للغاية للمشاركة في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة في نسختها الثالثة، والبطولة دائماً ضمن أولوياتي، وبعد ضياع الفرص السابقة، عازمة على استغلال الفرصة بأفضل طريقة ممكنة».

وأضافت: «أبوظبي مدينة مذهلة بجمهور رائع، والبطولة تتميز دائماً بجمعها أقوى اللاعبات، وأشعر أنني في حالة جيدة الآن، وأتطلع إلى تقديم أفضل أداء لدي، خلال فبراير المقبل.

وبذلك، تنضم بليندا بينتشيتش، وباولا بادوسا إلى قائمة تجمع 28 من أبرز نجمات التنس العالمي، تتصدرها التونسية أُنس جابر، وصيفة البطولات الكبرى ثلاث مرات، والتي تعود للمنافسات بعد غياب بسبب إصابة في الكتف، كما تشمل القائمة، البرازيلية بياتريس حداد مايا، التي أثبتت جدارتها بوصولها إلى نصف النهائي في النسختين السابقتين من البطولة.