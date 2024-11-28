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أنشيلوتي في مسألة مبابي: يفتقر إلى شيء من الثقة والحل هو التحلي بالصبر

أنشيلوتي في مسألة مبابي: يفتقر إلى شيء من الثقة والحل هو التحلي بالصبر
28 نوفمبر 2024 12:44


مدريد (د ب أ)
أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن ليفربول استحق الفوز على فريقه في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأربعاء. وفاز ليفربول على ريال مدريد 2/ صفر في الجولة الخامسة من منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال أنشيلوتي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، والتي نشرها الموقع الرسمي للريال: «النتيجة صحيحة. استحق ليفربول الفوز، لأن لديه ديناميكيات جيدة، ولاعبوه مندمجون، ويلعبون بقوة. صمدنا جيداً في الشوط الأول، لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء بشأن القرارات في التمريرات الأخيرة. لقد نافسنا وقاتلنا بقوة حتى ركلة الجزاء، ثم تراجع مستوانا قليلاً. أسلط الضوء على تنافسية الفريق».
وأضاف:«علينا الاستمرار على هذا المنوال، وهذا هو الطريق. عدنا إلى التنافس القوي والتضحيات. علينا تحسين بعض الأشياء ولا شيء أكثر. لست نادماً على أي شيء. الفكرة كانت الدفاع بشكل جيد، والخروج من الخلف بالكرة. تفوقنا في أربعة أو خمسة انتقالات، وقد كانت الخطة جيدة».
وأكد:«المباراة لم تكن حاسمة، لأن فوزنا ما كان ليضمن لنا مركزاً بين الثمانية الأوائل. سنكون في أول 24 مركزاً ونحقق أعلى مركز ممكن. سنتأهل ضمن أفضل 24 فريقاً، وننافس مثل العام الماضي». وعن إهدار الفرنسي كيليان مبابي ركلة جزاء، قال أنشيولتي:«في كثير من الأحيان يعيش المهاجمون لحظات يصعب عليهم فيها التسجيل ويشعرون بخيبة أمل بعض الشيء. قد يفتقر إلى شيء من الثقة. عندما يمر اللاعب بلحظة سيئة، لا تسير فيها الأمور على ما يرام، فما عليه أحياناً إلا اللعب ببساطة، وعدم تعقيد الأمور. سجل كثيراً من ركلات جزاء. إهدار ركلات الجزاء أمر يحصل أحياناً».
وأضاف:«الحل هو التحلي بالصبر، لأنها لحظة صعبة بالنسبة له بعد إهدار ركلة الجزاء. يجب على الجميع دعمه لأنه سيعود قريباً. عليه العمل والقتال، لأن هذا اللحظة السيئة ستمضي وتنقضي. يعمل بشكل جي،د وتكيف بشكل جيد أيضاً. علينا التحلي بالصبر، لأنه لاعب استثنائي».
وعن الإصابات التي لحقت بالفريق:«واجهنا هذا النوع من المشكلات في العام الماضي. علينا الصمود. اليوم سقط كامافينجا، وآمل أن يتمكن تشواميني أو رودريجو من العودة قبل موعد المباراة القادمة. إنها لحظة صعبة، لكن لدينا خبرة العام الماضي، وآمل أن تسير الأمور بشكل جيد هذا العام».

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