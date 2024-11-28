70 مليون مشارك في «الجولة الأولى» من التصويت على جوائز «دبي جلوب سوكر»



دبي (الاتحاد)



استقبلت جوائز دبي جلوب سوكر، التي تتولى رعايتها شركة بيوند للتطوير العقاري، وتقام بدعم من مجلس دبي الرياضي، رقماً استثنائياً من الأصوات بلغ 70 مليون صوت، خلال الجولة الأولى فقط، ما يعكس تزايد مستويات الاهتمام والإقبال في الفعالية السنوية المتميزة.

وتحدّدت قائمة المرشحين النهائيين، بناءً على تلك الأصوات في 8 من الفئات الـ 12 الرئيسة، قبل حفل التكريم 27 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، وذلك في رحاب منتجع أتلانتس النخلة.

وأُغلقت الجولة الأولى من التصويت العام يوم الاثنين بأصوات تخطت ضعف إجمالي الرقم المسجل في تصويت العام الماضي، وبمشاركة مصوّتين مما يزيد على 200 دولة.

وتجاوزت تحميلات تطبيق جلوب سوكر على الهاتف المحمول حاجز المليار ونصف مليار عملية تنزيل، ما يؤكد الإقبال غير المسبوق على هذه الفعالية الفريدة.

ويتطلع النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي إلى الاحتفاظ بلقب أفضل لاعب في الدورة الخامسة عشرة من الفعالية، بينما تضم قائمة النجوم الآخرين على قائمة المرشحين زميله رودري، وثلاثي ريال مدريد كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، فضلاً عن الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ويُنافس هالاند أيضاً في القائمة المختصرة التي تضم عشرة لاعبين ضمن فئة أفضل مهاجم، إلى جانب زميله فيل فودين، ونجم ليفربول محمد صلاح، ونجم بايرن ميونيخ هاري كين، كما يوجد في قائمة أفضل لاعب وسط كلٌ من بيلينجهام ورودري، ولاعب تشيلسي كول بالمر، ولاعب وسط باير ليفركوزن جرانيت تشاكا.

وتضم القائمة المختصرة المكونة من 12 لاعبة للمرشحات عن فئة أفضل لاعبة، الثنائي الإسباني الفائز بكأس العالم أيتانا بونماتي وسلمى بارالويلو، إلى جانب كارولين جراهام هانسن لاعبة برشلونة.

ويتنافس على جائزة أفضل نادٍ للرجال كلٌ من بطل الدوري الألماني باير ليفركوزن والملكي ريال مدريد، في حين يبرز برشلونة وبايرن ميونيخ اللذان ينضمان إلى القائمة المختصرة التي تضم أربعة أندية تتنافس على جائزة أفضل نادٍ للسيدات.

ويمكن للمشجعين التصويت للاعبيهم المفضلين حتى 10 ديسمبر عبر الموقع الإلكتروني vote.globesoccer.com، علماً أنّ أصوات المشجعين ولجنة التحكيم الرسمية لجلوب سوكر، والمكونة من ألمع النجوم في عالم كرة القدم، بمن فيهم مارتشيلو ليبي، وفرانشيسكو توتي، وإيكر كاسياس، ولويس فيجو، سيكون لهم الكلمة الفصل في تحديد الفائزين.

ويسبق انطلاق الفعالية المرتقبة إقامة مزادٍ خيري إلكتروني يفوز فيه أحد المشاركين المحظوظين بتذكرة ذهبية حصرية من سايرو لحضور حفل جوائز دبي جلوب سوكر من شركة بيوند للتطوير العقاري لهذا العام.

ويذهب ريع المزاد بأكمله مباشرة إلى مؤسسة الجليلة، المنظمة غير الربحية الرامية إلى تغيير حياة أفراد المجتمع في الإمارات، من خلال الأبحاث والتعليم والعلاجات الطبية. وتشمل التجربة المتفردة تذكرة ذهاب وإياب إلى دبي على الدرجة الأولى، وإقامة لثلاث ليالٍ في فندق سايرو ون زعبيل، إلى جانب بطاقة دخول كبار الشخصيات إلى الحفل نفسه، وفرصة لقاء الفائز بجائزة أفضل لاعب.