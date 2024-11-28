جون رام ينافس على «الدلة» للمرة الأولى

دبي (الاتحاد)



يشارك الإسباني جون رام، الفائز باثنين من الألقاب الكبرى، وثاني أكثر لاعب حصداً للمداخيل من الرياضة عام 2024، بإجمالي 218 مليون دولار، وفقاً لـ «فوربس»، للمرة الأولى في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك 2025، والتي تقام في نادي الإمارات للجولف من 16 إلى 19 يناير المقبل.

ويسعى الإسباني إلى حصد المزيد من النجاح في دبي، بعد فوزه في جولة «دي بي ورلد» أعوام 2017 و2019 و2022، وتصدر تصنيف «السباق إلى دبي» عام 2019، وذلك عندما ينضم إلى زملائه من لاعبي الفريق الأوروبي لكأس رايدر، ومنهم حامل اللقب روري ماكلروي، وتومي فليتوود، في ملعب المجلس العالمي ضمن إحدى فعاليات سلسلة رولكس المرموقة، وجوائزها 9 ملايين دولار.

وقال جون رام الفائز بـ 10 ألقاب في جولة «دي بي ورلد»، وانتزع 22 لقباً في مسيرته الاحترافية على مستوى العالم: «سمعت الكثير عن الحدث، وأتطلع إلى المشاركة في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك خلال يناير، سبق أن حققت الكثير من النجاح في دبي، وهي مكان يحمل الكثير من الذكريات الطيبة، ومن الرائع العودة إليها.

وقال سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: «عندما ننظر إلى قائمة الفائزين السابقين في الحدث، من الواضح أن بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك تفتخر بجمع أفضل اللاعبين على مستوى العالم، ومن المؤكد أن إعلان مشاركة جون رام للمرة الأولى في ملعب المجلس هو استمرار لذلك، ويسعدنا أن نعلن عن انضمامه إلى أحد أكثر قوائم اللاعبين المشاركين إثارة في تاريخ البطولة».

تُعد بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للجولف أقدم بطولة للجولف في منطقة الشرق الأوسط، ونسخة العام المقبل تحمل رقم 36 من البطولة، حيث انطلقت في عام 1989، وهي بطولة رئيسة ضمن جولة «دي بي ورلد»، وإحدى فعاليات سلسلة رولكس المرموقة، ولعبت دوراً أساسياً في تقديم الجولف إلى الشرق الأوسط.