أهداف دبا الحصن «بصمة أجنبية»



فيصل النقبي (دبا الحصن)



ينفرد المهاجمون الأجانب بمهمة إحراز أهداف دبا الحصن في «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي بلغت «العدد 7» مع نهاية «الجولة الثامنة»، بواقع هدفين لكل من هيثم جويني، ونيسكا فوجانوفيتش، وهدف لجواو فيتور، وأسامة حدادي وميدانا.

يسعى الوطني حسن العبدولي، مدرب الفريق إلى تقوية الدفاع، ورغم تطور المستوى، خلال الفترة الماضية، فإن الأهداف الغزيرة التي هزت الشباك «20 هدفاً» تمثل هاجساً للجهاز الفني.

وقام مجلس إدارة النادي بدعم اللاعبين، من خلال اختيار 4 نجوم خلال مباراة الفريق أمام بني ياس، والتي انتهت بفوز دبا الحصن بهدف في «الجولة الثامنة».

وأشاد علي سعيد الطنيجي، مشرف الفريق بتجاوب جميع اللاعبين مع الجهاز الفني، تحت قيادة العبدولي، حيث نجح الفريق في حصد 5 نقاط من 3 مباريات، وهو معدل جيد يتمنى الجميع أن يحافظ الفريق عليه، وأن يقدم الأفضل، خلال المباريات المقبلة.