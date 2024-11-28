«التحكيم الرياضي» يستعرض تطوير آليات العمل



دبي (الاتحاد)



عقد مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي اجتماعه الأول، عقب التشكيل الجديد، واطلع على التقارير الخاصة بالمنازعات الرياضية والجوانب المالية، واللوائح والقوانين الخاصة بعمل المركز.

وتقدم جمال حامد المري، رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على الثقة الغالية بتولي المسؤولية الكبيرة، والإسهام بفاعلية في الارتقاء بمستوى رياضة الإمارات، من خلال إرساء مبادئ الشفافية والعدالة في جميع المنازعات، التي قد تنشأ بين منتسبي جميع المؤسسات والجهات الرياضية.

وحضر الاجتماع أعضاء المركز، غانم مبارك الهاجري، ممثلاً عن الهيئة العامة للرياضة، ومحمد جمعة السويدي، والدكتور فيصل حسن أحمد كممثلين من أصحاب الخبرات القانونية، وشهاب حمد بوشهاب ممثلاً عن الألعاب الفردية، وموزة بوهارون الشامسي، ممثلة من أصحاب الخبرات الرياضية، وعبد الله خميس بوعميم ممثلاً عن الألعاب الجماعية.

شهد الاجتماع تكليف الدكتور بليشة علي الكتبي مديراً تنفيذياً لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات القانونية المتعلقة بفض المنازعات، وتحديد معايير جديدة تهدف إلى تعزيز الفعالية والكفاءة، وتم التطرق كذلك إلى أهمية بناء علاقات تعاون مع الجهات الرياضية المحلية والدولية، من أجل تبادل الخبرات والنظم، وتعزيز مكانة المركز مرجعاً رئيساً في التحكيم الرياضي بالمنطقة.

وشهد الاجتماع الإطلاع على القانون الاتحادي رقم «16» لعام 2016، بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والنظام الأساسي للمركز، والقواعد الإجرائية، واللائحة التأديبية، وقائمة الموفقين والمحكمين المسجلين لدى المركز حتى تاريخه.

واطلع الحضور على الهيكل التنظيمي لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والحساب الختامي للمركز لعام 2023، وتقرير مدقق الحسابات للعام ذاته، والميزانية التقديرية للعام 2025، وكذلك على تقرير حول المنازعات الرياضية المنظورة أمام المركز بغرفتيه الابتدائية والاستئنافية خلال الفترة 2020-2024.

وأكد جمال حامد المري أن التشكيل الجديد لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، يضم العديد من الكفاءات والكوادر الوطنية المشرفة المشهود لها بالكفاءة والتفاني في العمل، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر في مواصلة المركز لمسيرته القائمة على الحيادية والنزاهة، بما يسهم في تسوية جميع النزاعات بين الأطراف، ويعزز إيجاد بيئة رياضية محفزة للتنافس، إلى جانب تطبيق الأسس والمبادئ الأولمبية النبيلة التي تعزز من الارتقاء بمستوى رياضة الإمارات على الأصعدة كافة.

ونوّه المري بأن المركز، من خلال مجلس إدارته الجديد يحرص على تطبيق الممارسات الرامية إلى تفعيل العمل في أطر مؤسسية، تتكامل من خلالها الجهود، وتتوحد الرؤى ضماناً لتحقيق أفضل النتائج على الصعد والمستويات كافة، بما يعد استمراراً لنهج الإمارات، وتوجيهات قيادتها الرشيدة.