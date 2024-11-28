عبد الباسط يغيب أسبوعين عن الشارقة

علي معالي (أبوظبي)



يفتقد الشارقة جهود محمد عبد الباسط لاعب الوسط أمام الوحدات الأردني، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا 2، والمقرر لها 3 ديسمبر المقبل باستاد عمان الدولي، ويستمر غيابه لمدة أسبوعين للإصابة.

وخرج عبدالباسط متأثراً بالإصابة في المباراة الأخيرة أمام استقلال دوشانبي الطاجيكي في الجولة الخامسة، والتي انتهت بفوز «الملك» 3-1، ولعب الكرواتي داركو نياسميتش بدلاً منه، وتتوجه بعثة الشارقة إلى العاصمة الأردنية يوم الأحد المقبل.

ويخوض الشارقة الذي يملك 10 نقاط، مباراة الوحدات بفرصتي الفوز أو التعادل، وأي نتيجة أخرى ربما تهدد بخروج الفريق من البطولة.

بدأ كوزمين فتح ملفاته لهذه المواجهة المصيرية بدوري الأبطال، أملاً في العودة من عمان ببطاقة التأهل، ويقوم المدرب بمشاهدة مباراة الشارقة مع الوحدات في مرحلة الذهاب، والتي انتهت بالتعادل 2-2، للوقوف على الأخطاء الدفاعية التي نجح الوحدات في استغلالها.

في الوقت الذي يدخل فيه الوحدات المباراة بمعنويات مرتفعة، سواء بضمان بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 برصيد 11 نقطة، أو بعد الحصول على مكافأة تزيد على نصف مليون دولار من الاتحاد الآسيوي، نتيجة التأهل والفوز في 3 مباريات.

تمكن الوحدات من قلب التوقعات، وتحقيق إنجاز جديد في المسابقات القارية، رغم فارق الإمكانات، مقارنة ببقية فرق المجموعة، سواء الشارقة أم سباهان الإيراني.

ويعد الوحدات الوحيد بالمجموعة الثالثة، والثاني من بين فرق غرب آسيا للبطولة، الذي لم يتكبد أي خسارة، بعد فوزه على استقلال دوشنبه، ذهاباً وإياباً بنتيجة 1-0، وسباهان 2-1، وتعادله مع الشارقة 2-2، وسباهان 1-1.