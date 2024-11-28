الخميس 28 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جماهير مانشستر يونايتد تحتج بحملة «التوقف عن استغلال الولاء»!

جماهير مانشستر يونايتد تحتج بحملة «التوقف عن استغلال الولاء»!
28 نوفمبر 2024 13:59

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
فان نيستلروي يقترب من تدريب ليستر
أموريم يطالب مانشستر يونايتد بتسجيل الكثير من الأهداف


وصفت مجموعة مشجعي مانشستر يونايتد «ماست»، قرار النادي بزيادة تكلفة تذاكر مباريات كرة القدم لجميع الأعضاء إلى 66 جنيهاً إسترلينياً «83 دولاراً» لبقية الموسم، بأنه «مؤذ».
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن «ماست» كشفت أن النادي أبلغ منتدى المشجعين بأن التعديلات على بعض سياسات التذاكر ستدخل حيز التنفيذ فوراً، وأن هذا السعر سينطبق على الأطفال وكبار السن فوق 65 عاماً، بالإضافة إلى البالغين».
وجاء هذا الخبر، بعدما أكد النادي أن تكلفة دفع رواتب الجهاز الفني السابق بقيادة إريك تن هاج بلغت 4. 10 مليون جنيه إسترليني، بينما كان الشرط الجزائي للتعاقد مع المدرب البرتغالي روبن أموريم وجهازه بلغ 11 مليون جنيه إسترليني.
وكانت هذه الأرقام جزءاً من نسخة موسعة من حسابات الربع الأول للنادي التي أرسلها لبورصة نيويورك.
وتعتزم جماهير مانشستر يونايتد وإيفرتون تنظيم احتجاج على أسعار التذاكر قبل مباراتهما يوم الأحد المقبل.
وتم دعوة المشجعين للتجمع أمام تمثال «ترينيتي» خارج ملعب «أولد ترافورد» لدعم حملة رابطة مشجعي كرة القدم «توقفوا عن استغلال الولاء»، وبالإضافة إلى زيادة الأسعار بشكل عام، يشعر المشجعون بالاستياء من إلغاء تذاكر الخصم لبعض الفئات.
وذكر بيان لـ «ماست»:«يكفي القول إن الفكرة القائلة بأن المشجعين يجب عليهم دفع حصتهم العادلة مقابل إسراف النادي وأو سوء إدارته - وفوق كل شيء، قلة استثمار جليزر «العائلة المالكة للنادي» على مدى عقدين من الزمن - أمر مؤذ».
وأضاف البيان:«نحن الجماهير، فعلنا ما طلب منا، شجعنا اللاعبين حتى أثناء تقديمهم أداء غير مرض».
وأكد البيان:«اعترضنا على هذا الإجراء بأقوى العبارات الممكنة، سواء من حيث الإجراء نفسه أم عدم وجود أي مشاورات، وهو خطوة إلى الوراء بناء على العملية التي تم الاتفاق عليها مع النادي قبل وصول مجموعة إينيوس».
وأضاف البيان:«في الأيام القادمة، ستجري ماست مناقشات عاجلة مع النادي لجعلهم يستمعون لقلق الجماهير تجاه هذه السياسة».
وأكد البيان:«تحملت جماهير مانشستر يونايتد الكثير، لن نسكت على هذا، ونحن بحاجة للاستعداد لمقاومة أي محاولات أخرى لزيادة أسعار التذاكر».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
أولد ترافورد
آخر الأخبار
النواب اللبناني يعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية يناير المقبل
الأخبار العالمية
النواب اللبناني يعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية يناير المقبل
اليوم 15:09
عبد الباسط يغيب أسبوعين عن الشارقة
الرياضة
عبد الباسط يغيب أسبوعين عن الشارقة
اليوم 15:00
سباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية ينطلق الاثنين
الرياضة
سباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية ينطلق الاثنين
اليوم 14:50
اتحاد الكرة ينظم فعاليات متنوعة في عيد الاتحاد
الرياضة
اتحاد الكرة ينظم فعاليات متنوعة في عيد الاتحاد
اليوم 14:46
«عملية الفارس الشهم 3» تدخل قوافل الشتاء إلى غزة
علوم الدار
«عملية الفارس الشهم 3» تدخل قوافل الشتاء إلى غزة
اليوم 14:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©