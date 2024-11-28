جماهير مانشستر يونايتد تحتج بحملة «التوقف عن استغلال الولاء»!



لندن (د ب أ)



وصفت مجموعة مشجعي مانشستر يونايتد «ماست»، قرار النادي بزيادة تكلفة تذاكر مباريات كرة القدم لجميع الأعضاء إلى 66 جنيهاً إسترلينياً «83 دولاراً» لبقية الموسم، بأنه «مؤذ».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن «ماست» كشفت أن النادي أبلغ منتدى المشجعين بأن التعديلات على بعض سياسات التذاكر ستدخل حيز التنفيذ فوراً، وأن هذا السعر سينطبق على الأطفال وكبار السن فوق 65 عاماً، بالإضافة إلى البالغين».

وجاء هذا الخبر، بعدما أكد النادي أن تكلفة دفع رواتب الجهاز الفني السابق بقيادة إريك تن هاج بلغت 4. 10 مليون جنيه إسترليني، بينما كان الشرط الجزائي للتعاقد مع المدرب البرتغالي روبن أموريم وجهازه بلغ 11 مليون جنيه إسترليني.

وكانت هذه الأرقام جزءاً من نسخة موسعة من حسابات الربع الأول للنادي التي أرسلها لبورصة نيويورك.

وتعتزم جماهير مانشستر يونايتد وإيفرتون تنظيم احتجاج على أسعار التذاكر قبل مباراتهما يوم الأحد المقبل.

وتم دعوة المشجعين للتجمع أمام تمثال «ترينيتي» خارج ملعب «أولد ترافورد» لدعم حملة رابطة مشجعي كرة القدم «توقفوا عن استغلال الولاء»، وبالإضافة إلى زيادة الأسعار بشكل عام، يشعر المشجعون بالاستياء من إلغاء تذاكر الخصم لبعض الفئات.

وذكر بيان لـ «ماست»:«يكفي القول إن الفكرة القائلة بأن المشجعين يجب عليهم دفع حصتهم العادلة مقابل إسراف النادي وأو سوء إدارته - وفوق كل شيء، قلة استثمار جليزر «العائلة المالكة للنادي» على مدى عقدين من الزمن - أمر مؤذ».

وأضاف البيان:«نحن الجماهير، فعلنا ما طلب منا، شجعنا اللاعبين حتى أثناء تقديمهم أداء غير مرض».

وأكد البيان:«اعترضنا على هذا الإجراء بأقوى العبارات الممكنة، سواء من حيث الإجراء نفسه أم عدم وجود أي مشاورات، وهو خطوة إلى الوراء بناء على العملية التي تم الاتفاق عليها مع النادي قبل وصول مجموعة إينيوس».

وأضاف البيان:«في الأيام القادمة، ستجري ماست مناقشات عاجلة مع النادي لجعلهم يستمعون لقلق الجماهير تجاه هذه السياسة».

وأكد البيان:«تحملت جماهير مانشستر يونايتد الكثير، لن نسكت على هذا، ونحن بحاجة للاستعداد لمقاومة أي محاولات أخرى لزيادة أسعار التذاكر».