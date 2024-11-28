الخميس 28 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوصل يتطلع إلى التحليق بصدارة «دوري الطائرة»

الوصل يتطلع إلى التحليق بصدارة «دوري الطائرة»
28 نوفمبر 2024 14:38

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

 

ينشد الوصل التحليق بصدارة دوري الرجال للكرة الطائرة، في مواجهة جاره النصر في الساعة السابعة مساء الجمعة، على صالة راشد بن حمدان، ضمن «الجولة الثالثة»، والتي يغيب عنها بني ياس المُتوج بكأس الاتحاد أول ألقاب موسم الطائرة 2024- 2025، ومتصدر ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من فوزين.

أخبار ذات صلة
عبد الباسط يغيب أسبوعين عن الشارقة
سباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية ينطلق الاثنين

ويدخل «الإمبراطور» مواجهة «الديربي» أمام مضيفه «العميد»، وفي جعبته انتصارين أمام العين 3-1 في «الجولة الأولى»، والجزيرة 3-0 في الثانية، فيما خسر النصر مباراته الأولى أمام حتا 2-3، وفاز في الثانية على عجمان 3-1.

ويلتقي في بقية مباريات الجولة الثالثة، الجمعة أيضاً العين وشباب الأهلي، الوحدة والجزيرة، وحتا وعجمان، وتشهد منافسة الدوري في الموسم الحالي، مشاركة 9 أندية بعودة الوحدة، وتخوض الأندية المتنافسة 96 مباراة، حيث تقام المرحلة الأولى من الدوري بنظام الذهاب والإياب، وتتأهل أول 4 أندية في جدول الترتيب للعب «البلاي أوف» على درع الدوري، من 21 فبراير إلى 11 مارس 2025.

 

الإمارات
دوري الكرة الطائرة
الوصل
بني ياس
النصر
العين
الجزيرة
آخر الأخبار
النواب اللبناني يعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية يناير المقبل
الأخبار العالمية
النواب اللبناني يعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية يناير المقبل
اليوم 15:09
عبد الباسط يغيب أسبوعين عن الشارقة
الرياضة
عبد الباسط يغيب أسبوعين عن الشارقة
اليوم 15:00
سباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية ينطلق الاثنين
الرياضة
سباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية ينطلق الاثنين
اليوم 14:50
اتحاد الكرة ينظم فعاليات متنوعة في عيد الاتحاد
الرياضة
اتحاد الكرة ينظم فعاليات متنوعة في عيد الاتحاد
اليوم 14:46
«عملية الفارس الشهم 3» تدخل قوافل الشتاء إلى غزة
علوم الدار
«عملية الفارس الشهم 3» تدخل قوافل الشتاء إلى غزة
اليوم 14:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©