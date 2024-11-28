الوصل يتطلع إلى التحليق بصدارة «دوري الطائرة»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

ينشد الوصل التحليق بصدارة دوري الرجال للكرة الطائرة، في مواجهة جاره النصر في الساعة السابعة مساء الجمعة، على صالة راشد بن حمدان، ضمن «الجولة الثالثة»، والتي يغيب عنها بني ياس المُتوج بكأس الاتحاد أول ألقاب موسم الطائرة 2024- 2025، ومتصدر ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من فوزين.

ويدخل «الإمبراطور» مواجهة «الديربي» أمام مضيفه «العميد»، وفي جعبته انتصارين أمام العين 3-1 في «الجولة الأولى»، والجزيرة 3-0 في الثانية، فيما خسر النصر مباراته الأولى أمام حتا 2-3، وفاز في الثانية على عجمان 3-1.

ويلتقي في بقية مباريات الجولة الثالثة، الجمعة أيضاً العين وشباب الأهلي، الوحدة والجزيرة، وحتا وعجمان، وتشهد منافسة الدوري في الموسم الحالي، مشاركة 9 أندية بعودة الوحدة، وتخوض الأندية المتنافسة 96 مباراة، حيث تقام المرحلة الأولى من الدوري بنظام الذهاب والإياب، وتتأهل أول 4 أندية في جدول الترتيب للعب «البلاي أوف» على درع الدوري، من 21 فبراير إلى 11 مارس 2025.