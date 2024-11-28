اتحاد الكرة ينظم فعاليات متنوعة في عيد الاتحاد



أبوظبي (الاتحاد)



أقام اتحاد كرة القدم في مقره الرئيس بدبي اليوم، احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الثالث والخمسين لدولة الإمارات، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد والموظفين، وأعضاء الأجهزة الفنية لمنتخباتنا الوطنية.

شهد الاحتفال عدداً من الفعاليات التراثية التي تُعبر عن التمسك بالعادات والتقاليد الأصيلة لدولتنا الغالية، والتي تُعزز مفهوم الهوية الوطنية بين أفراد المجتمع، فيما تعرف الحضور عن قرب على بعض الحرف التقليدية التي كانت تُستخدم في الماضي.

وتزين مقر اتحاد الكرة بأعلام الدولة وشعارات عيد الاتحاد الـ 53.