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سباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية ينطلق الاثنين

سباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية ينطلق الاثنين
28 نوفمبر 2024 14:50

 
أبوظبي (الاتحاد)

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ينطلق سباق «عيد الاتحاد» لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً عصر الاثنين المقبل، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، وضمن مشاركتها في الاحتفالات الوطنية، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53، ويقام السباق في أربعة أشواط تحمل ألوان علم الدولة، ولمسافة 3 أميال بحرية على كورنيش أبوظبي.
وعقد الاجتماع التنويري للسباق في مجلس محمد خلف بأبوظبي، بحضور عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة، في هيئة أبوظبي للتراث، وأعضاء اللجنة المنظمة، والنواخذة والبحارة المشاركين في السباق، وأجريت في الاجتماع عملية القرعة على خط البداية للأشواط الأربعة، كما تم التأكيد على تعليمات السباق والشروط الفنية للقوارب، والالتزام بألوان الأشواط وقيم السباقات البحرية في الدولة.
وأكدت اللجنة المنظمة اكتمال الترتيبات من أجل أن يسير السباق على الوجه الأمثل، لاسيما أنه يأتي في مناسبة وطنية عظيمة لها مكانتها في نفوس كل الإماراتيين، لذا حرصت اللجنة على أن يتسق الأداء الفني للسباق مع أهميته، وأشادت اللجنة المنظمة بروح التعاون التي سادت الاجتماع بين البحارة المشاركين في السباق، حيث أكدوا أهمية الالتزام بالتفاصيل الفنية التي تهدف لضمان سلامة المتسابقين.
ويعد سباق عيد الاتحاد لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، نشاطاً رياضياً تراثياً سنوياً يهدف إلى حفظ التراث البحري للدولة، والعمل على استدامته عن طريق تواصل الأجيال، حيث يجمع السباق المخضرمين من البحارة والشباب.


 

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سباق التجديف التراثي
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