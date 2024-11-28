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الرياضة

كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة تحتفي بالفخامة والإرث العريق

كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة تحتفي بالفخامة والإرث العريق
28 نوفمبر 2024 16:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق 15 ديسمبر المقبل «النسخة 32» من كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، والتي يستضيفها مضمار أبوظبي للسباق.
ويسلط السباق الضوء على الإرث العريق لدولة الإمارات في سباقات الفروسية والخيول العربية الأصيلة، ويتيح تجربةً استثنائية للمتابعين داخل المضمار وخارجه.
ولا يقتصر نطاق الحدث المرتقب على منافسات سباقات الخيول، إذ يتيح أيضاً تجربة ضيافة متكاملة ومستوحاة من الموروث الثقافي الإماراتي، ليضمن لمحبي سباقات الخيول والفروسية تجربةً لا تُنسى، في أجواء استثنائية تجمع بين التنافسية والترفيه.
ويشهد الحدث لهذا العام مشاركة مجموعة من أشهر الطهاة في العالم لتقديم مأكولات ومشروبات تُلبي كافة الأذواق، والارتقاء بمستوى الضيافة إلى آفاق جديدة، من خلال تقديم أطباق متنوعة في مناطق الضيافة بجوار المضمار ومنطقة استعراض الخيل.
ويوفر مضمار أبوظبي للسباق مجموعة متنوعة من فئات التذاكر، وهي «ذا جاردن» منطقة مثالية للعائلات تزخر بمجموعة متنوعة من المطاعم الراقية والفعاليات الترفيهية، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بأنشطة عائلية ومسابقات الموضة والأناقة، و«جانب المضمار»، تجربة طعام راقية بخدمة 5 نجوم مع إطلالات مباشرة على المضمار وخط النهاية، وقائمة طعام تشمل المأكولات الفاخرة أثناء متابعة السباقات، وسط أجواء مفعمة بالحيوية على أنغام الموسيقى الحية، و«منطقة استعراض الخيل»، تجربة طعام راقية وإطلالة متميزة على منطقة استعراض الخيل، تتيح للزوار مشاهدة الخيول عن قرب قبل السباق، في أجواء أنيقة ومتميزة مع قائمة مأكولات فاخرة.
ويمكن للراغبين في حضور المنافسات ومتابعة كافة الفعاليات المصاحبة حجز تذاكرهم عبر منصة «بلاتينوم ليست» Platinumlist.net.

الإمارات
أبوظبي
مضمار أبوظبي
كأس رئيس الدولة للخيول العربية
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