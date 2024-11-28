«أبطال الجوجيتسو» ينضمون إلى «قائمة النجوم» في «أبوظبي إكستريم»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت الجهات المنظمة لبطولة أبوظبي إكستريم، مشاركة 3 من نجوم الجوجيتسو الإماراتيين في النسخة الثامنة من البطولة التي تنطلق 6 ديسمبر المقبل في مدينة العين للمرة الأولى، حيث من المقرر أن ينضم خالد الشحي، وشما الكلباني، وعمر الفضلي، إلى نخبة من الرياضيين العالميين في بطاقة نزالات حافلة بالنجوم.

ويأتي هذا الإعلان فيما يواصل أبطال الجوجيتسو الإماراتيون تألقهم في مختلف البطولات والمحافل المحلية والعالمية، ويثبتون يوماً بعد يوم قدرتهم الفائقة على تخطي التحديات والتفوق على أبرز نجوم العالم في اللعبة، ولا سيما مع إحرازهم عدداً كبيراً من الميداليات الذهبية، واعتلاء منصات التتويج، وتصدر التصنيفات العالمية لرياضة الجوجيتسو.

وتشكل بطولة أبوظبي إكستريم، التي تنظمها شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، مع اعتمادها نموذجاً مبتكراً واستقطابها نخبة من أبطال الجوجيتسو والجرابلينج وأجوائها التنافسية والحماسية، تحدياً من نوع مختلف. وشهدت البطولة في نسخها الماضية مشاركة عدد من لاعبي ولاعبات الجوجيتسو الإماراتيين، بمن فيهم شما الكلباني، وبلقيس الهاشمي، وزايد الكثيري، والأخوان عمر ومحمد السويدي.



وقالت شما الكلباني: «كانت المشاركة في بطولة أبوظبي إكستريم تجربة استثنائية في مسيرتي في رياضة الجوجيتسو، وشاركت في بطولة ADXC 4 في باريس، حيث واجهت لينا غروسيه وحققت فوزاً بقرار الحكام، كانت لحظة متميزة في مسيرتي الرياضية أن أرفع علم الدولة في بطولة إماراتية عالمية في العاصمة الفرنسية، وهذه المواجهة عززت مهاراتي الفنية وقدراتي المتعلقة بخطط وإستراتيجيات السيطرة والإخضاع، ما أسهمت في الوقت نفسه بإبراز التقدم الذي أحرزته الرياضيات الإماراتيات، والجهود المبذولة في الدولة لتمكين المرأة ودعمها لإظهار أقصى إمكاناتها، ولا سيما في مجال الرياضة، ومع اقتراب بطولة ADXC 8، أركز على صقل تقنياتي وتعزيز تركيزي الذهني، وزيادة مستوى لياقتي البدنية، كل حصة تدريبية هي فرصة لدفع حدودي والتعلم من مدربي وزملائي، وأنا ملتزمة بإظهار التقدم الذي حققته وجعل بلادي فخورة، كما أن دعم جمهور وعشاق الجوجيتسو في الإمارات يمدني بالعزيمة لإحراز التفوق، وأتطلع للوقوف داخل القفص مرة أخرى، ومستعدة لتقديم أفضل أداء لي».



وأكد عمر الفضلي أنه متحمس للمشاركة في النسخة الثامنة من أبوظبي إكستريم للمرة الأولى، حيث يمضي وقتاً طويلاً في الاستعداد والتدرب على طرق الاستفادة من القفص وإتقان التقنيات التي تعتمد عليه.

وقال: «متحمس لاستعراض مهارتي في الجوجيتسو أمام جمهور البطولة، وأعتقد بأنني على أتم الاستعداد لخوض النزال بكل ما أوتيت من قوة، لأن الفوز بلقب في هذه البطولة العالمية يعني لي الكثير، وتشكل هذه المشاركة تجربة غير مسبوقة بالنسبة لي مع قواعد فريدة لم أختبرها سابقاً، إلا أنني واثق من قدرتي على الفوز».

ويستعد خالد الشحي، الذي شارك في النسخة الرابعة من البطولة التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في هذه النسخة التي تقام في مسقط رأسه، مدينة العين.

وقال: «كانت المشاركة في بطولة أبوظبي إكستريم تجربة مهمة أتاحت لي مواجهة لاعب قوي، مثل البرازيلي ليناردو ماريو، حيث تمكنت من الفوز، بعد خوض 5 جولات مليئة بالتحديات، وتسرني هذه الفرصة للمشاركة مجدداً في البطولة، ولا سيما وأنها تقام في مدينة العين، حيث أعتزم تقديم عرض مميز لجمهوري في العين، وإهدائهم فوزاً يليق بهذه المدينة وتاريخها الرياضي الحافل وجمهورها العاشق للرياضة، وأعتقد بأن أبوظبي إكستريم ساعدتني على اختبار قدراتي في أجواء جديدة، وضاعفت فهمي لاستراتيجية السيطرة داخل القفص».