منصور الشدي ينتزع لقب سباق يوم الشهيد في دبي



محمد حسن (دبي)



انتزع الفارس منصور خميس الشدي، لقب سباق يوم الشهيد المخصص للإسطبلات ذات الملكية الخاصة، والاشتراك الفردي لمسافة 101 كلم، الذي أُقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 90 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

ونجح بطل السباق على صهوة «نيل بوي» لإسطبلات «زعبيل 2»، في تحقيق اللقب بعد أداء قوي، مكنه من توزيع جهد الخيل على المراحل والمحافظة على مركز متقدم.

وظل الشدي قريباً من خيول الصدارة خلال المرحلتين الأولى والثانية، ليتقدم بقوة في الثالثة التي حل فيها وصيفاً، قبل أن ينقض على الصدارة في المرحلة الأخيرة، رغم المنافسة القوية مع الوصيف.

وقطع الشدي المسافة الكلية للسباق بزمن 3:25:01 ساعة بمعدل سرعة بلغ 29.56 كلم- ساعة، وجاء في المركز الثاني فارس أحمد المنصوري على صهوة «الطنطاوي» لإسطبلات «أس أس» بزمن 3:25:27 ساعة، فيما حل في المركز الثالث أحمد علي المرزوقي على صهوة «أدرار» لإسطبلات القبيسي بزمن 3:26:53 ساعة.

ونظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، ضمن احتفالات الدولة بذكرى «يوم الشهيد»، والذي يصادف الثلاثين من نوفمبر كل عام، ليكون تخليداً ووفاء وعرفاناً لتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم، لتظل راية الإمارات خفاقة عالية، وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه في الميادين كافة.

ورصدت جوائز قيمة للفائزين بالمراكز العشرة الأوائل، حيث ينال الأول 200 ألف درهم، والثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم، فيما ينال أصحاب المراكز من السادس إلى العاشر 30 ألف درهم.

وعقب انتهاء السباق، قام الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث بالكؤوس.

وأكد محمد عيسى العظب، أن يوم الشهيد من المناسبات المهمة بمدينة دبي الدولية للقدرة، وهي بمثابة تقدير ووفاء للذين قدموا أرواحهم فداء للوطن ورفع رايته عالية، وقال إن السباق مخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، وجاء قوياً وسريعاً، وشهد تنافساً قوياً حتى الأمتار الأخيرة.

وقال إن سباقات الإسطبلات الخاصة ظلت في تطور مستمر، عبر ظهور إسطبلات جديدة وفرسان جدد، وهو ما يخدم هذه الرياضة وتطورها بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة.