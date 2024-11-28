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الرياضة

سالم القاسمي يخوض انتخابات رئاسة «آسيوي المبارزة»

سالم القاسمي يخوض انتخابات رئاسة «آسيوي المبارزة»
28 نوفمبر 2024 18:17

 
دبي (وام)

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يخوض المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي للعبة للدورة الأولمبية الجديدة 2024 -2028، في الانتخابات التي تعقد في طشقند بأوزبكستان في الأول من ديسمبر المقبل.
وتستضيف العاصمة الأوزبكية اجتماعات الجمعية العمومية للاتحادين الدولي والآسيوي للمبارزة، بمشاركة الإمارات، من 29 نوفمبر الجاري إلى الأول من ديسمبر المقبل.
وتجرى على هامش اجتماعات الاتحاد الدولي، المقرة 29 و30 نوفمبر الجاري، انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمبارزة، للدورة الأولمبية المقبلة.
في حين ستجرى على هامش كونجرس الاتحاد الآسيوي، المزمع إقامته في الأول من ديسمبر المقبل، انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للدورة الأولمبية نفسها التي تقدم لها الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي بإعادة ترشحه لمنصب الرئيس للدورة الثانية على التوالي.

الإمارات
سالم القاسمي
المبارزة
أوزبكستان
طشقند
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