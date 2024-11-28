شفيونتيك توافق على الإيقاف 30 يوماً!



باريس (رويترز)



أعلنت الوكالة الدولية لنزاهة التنس أن البولندية إيجا شفيونتيك، بطلة فرنسا المفتوحة والمصنفة الثانية عالمياً، قبلت عقوبة الإيقاف لمدة شهر واحد، بعدما جاءت نتيجتها إيجابية لمادة تريميتازيدين المحظورة رياضياً.

وسقطت شفيونتيك في اختبار منشطات خضعت له خارج المنافسة في أغسطس الماضي، لكن الوكالة اقتنعت بأن النتيجة الإيجابية جاءت بسبب تلوث دواء الميلاتونن الذي يُصنع ويباع في بولندا.

وكانت شفيونتيك تتناول العقار لمساعدتها في التغلب على مشكلات في النوم بسبب السفر.

ونظراً لعدم وقوع مخالفة كبرى أو إهمال جسيم، عرضت الوكالة على اللاعبة البولندية عقوبة الإيقاف لشهر واحد وهو ما قبلته.

وقالت الوكالة في بيان «كانت اللاعبة موقوفة بصورة مؤقتة بين 22 سبتمبر وحتى الرابع من أكتوبر، غابت خلالها عن ثلاث بطولات، وهو ما سيحتسب ضمن فترة الإيقاف التي تتبقى منها ثمانية أيام».

كما تتنازل اللاعبة عن الجائزة المالية التي حصلت عليها في سينسيناتي المفتوحة، البطولة التي تلت الاختبار مباشرة.

ووصفت شفيونتيك سقوطها في اختبار المنشطات بأنه «التجربة الأسوأ في حياتي».

وقالت اللاعبة عبر إنستغرام «خلال فترة الشهرين ونصف الشهر الماضية، كنت تحت إجراءات صارمة من الوكالة الدولية لنزاهة التنس، وقد أكدت براءتي، واختبار المنشطات الوحيد الذي أسقط فيه خلال مسيرتي، وأظهر مستويات منخفضة بشكل لا يصدق من مادة محظورة لم يسبق أن سمعت بها، ما شكك في كل ما عملت جاهدة من أجله طوال حياتي، كان علي أنا وفريق عملي التعامل مع قدر هائل من التوتر والقلق، الآن وقد اتضح كل شيء أعود بصفحة بيضاء إلى أكثر الأمور المحببة إلى قلبي».