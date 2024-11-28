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الرياضة

إنتر ميلان يفقد جهود بافارد للإصابة

إنتر ميلان يفقد جهود بافارد للإصابة
28 نوفمبر 2024 19:00

 
لندن (د ب أ)

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يتوقع أن يغيب بنيامين بافارد، مدافع إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، لفترة عن الملاعب، بعدما تعرض لإصابة في الفخذ خلال المباراة التي واجه فيها فريق لايبزج الألماني بدوري أبطال أوروبا.
ويحتل إنتر ميلان في المركز الثاني بجدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي في البطولة على حساب لايبزج 1 - صفر.
واضطر اللاعب الفرنسي الدولي إلى الخروج في الدقيقة 44، ولعب مكانه بيان بيسيك، ومن المقرر أن يتم تأكيد الجدول الزمني لتعافيه الأسبوع المقبل.
وذكر بيان على الموقع الرسمي للنادي: «خضع بنيامين بافارد للفحوص الطبية الضرورية بمعهد إستيتيوتو هيومانيتاس دي روزانو».
وأضاف: «تعرض مدافع إنتر ميلان لإصابة في الفخذ الأيسر، وستتم إعادة تقييم حالته الأسبوع المقبل».
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن بافارد «28 عاماً» شارك في 15 مباراة مع إنتر ميلان في جميع المسابقات هذا الموسم.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
إنتر ميلان
لايبزج
بنجامين بافارد
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