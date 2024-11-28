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التصنيف الجديد لمنتخبات «الفيفا»

التصنيف الجديد لمنتخبات «الفيفا»
28 نوفمبر 2024 19:14


زيوريخ (د ب أ)

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حافظ المنتخب الأرجنتيني على موقعه في صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للمنتخبات، لكن منتخب «التانجو» يتفوق بفارق 24 نقطة فقط على منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني، وبفارق 30 نقطة تقريباً عن إسبانيا صاحبة المركز الثالث.
وحل منتخب إنجلترا في المركز الرابع، ثم البرازيل في المركز الخامس، والبرتغال في المركز السادس، وهولندا في المركز السابع، وبلجيكا في المركز الثامن، وإيطاليا في المركز التاسع، وعادت ألمانيا للمراكز العشرة الأولى، وجاءت في المركز العاشر.
وشهدت فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر إقامة 192 مباراة على الأقل، شملت تصفيات كأس العالم لمنتخبات أميركا الجنوبية، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا، كما جرت تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، بالإضافة إلى منافسات دوري الأمم للاتحاد الأوروبي والكونكاف ضمن هذه الفترة من الجدول الزمني، بحسب الموقع الرسمي لـ «الفيفا».
وتصدر منتخب اليابان تصنيف قارة آسيا يليه منتخب إيران، ثم كوريا الجنوبية في المركز الثالث، ثم أستراليا في المركز الرابع، وقطر في المركز الخامس، والعراق في المركز السادس، وحلت أوزبكستان في المركز السابع، والسعودية في المركز الثامن، والإمارات في المركز التاسع، والأردن في المركز العاشر.
وتصدر منتخب المغرب تصنيف قارة أفريقيا، وحلت السنغال في المركز الثاني، ثم مصر في المركز الثالث، والجزائر في المركز الرابع، ونيجيريا في المركز الخامس، وكوت ديفوار في المركز السادس، والكاميرون في المركز السابع، ومالي في المركز الثامن، وتونس في المركز التاسع، وجنوب أفريقيا في المركز العاشر.

الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
الإمارات
الأرجنتين
فرنسا
إسبانيا
إنجلترا
البرازيل
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