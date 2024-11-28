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الرياضة

رودري يأمل في العودة إلى «السيتي» هذا الموسم

رودري يأمل في العودة إلى «السيتي» هذا الموسم
28 نوفمبر 2024 19:16


مانشستر (أ ب)

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يأمل رودري لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، الفائز بجائزة الكرة الذهبية، في اللعب مرة أخرى هذا الموسم، بعدما تعرض لقطع في الرباط الصليبي الأمامي.
وكان من المتوقع غياب لاعب وسط مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم، عقب خضوعه لجراحة في سبتمبر، ولكنه قال إنه يحقق تقدماً جيداً على طريق التعافي.
وقال رودري في المنصة الصوتية (بودكاست) «ذي ريست إيز فوتول»: «هدفي العودة هذا الموسم، من حيث العقلية، ستكون إيجابية كي لا استسلم هذا الموسم، لا أريد أن أرتكب أي أخطاء، هدفي هو العودة في غضون ستة أو سبعة أشهر».
وتعرض رودري للإصابة في ركبته اليمنى، خلال المباراة التي تعادل فيها مانشستر سيتي مع أرسنال 2-2 في سبتمبر.
ويمكن أن يستغرق التعافي من الإصابة بالرباط الصليبي الأمامي فترة تتراوح من ستة أشهر وحتى عام.
وكان جوسيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، صرح بأن الموسم قد انتهى بالنسبة لرودري عقب الجراحة.
وعانى مانشستر سيتي في غياب رودري ولم يحقق أن انتصار في ست مباريات متتالية بكافة المسابقات.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
رودري
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