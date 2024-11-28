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الرياضة

أنشيلوتي يحطم رقم فيرجسون «أبطال أوروبا»

أنشيلوتي يحطم رقم فيرجسون «أبطال أوروبا»
28 نوفمبر 2024 19:52

 
مدريد (د ب أ)

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حطم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، الرقم القياسي للمدرب الأسطورة سير أليكس فيرجسون، وأصبح المدرب الأكثر ظهوراً في دوري أبطال أوروبا.
وفي المباراة التي خسرها النادي الملكي أمام ليفربول الإنجليزي بهدفين، خاض أنشيلوتي مباراته رقم 215 في دوري الأبطال، متفوقاً على فيرجسون المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، والذي خاض 214 مباراة من مقعد المدير الفني.
وسجل أنشيلوتي مسيرته القياسية في دوري الأبطال مع ثمانية فرق، حيث خاض ثماني مباريات مع بارما، وعشر مباريات مع يوفنتوس، و77 مباراة مع ميلان، و18 مباراة مع تشيلسي، وعشر مباريات مع باريس سان جيرمان، وعشر مباريات مع بايرن ميونيخ، و12 مباراة مع نابولي، و68 مباراة مع ريال مدريد.
وبحسب الموقع الرسمي لريال مدريد، يعتبر أنشيلوتي أكثر المدربين تحقيقاً للانتصارات في دوري الأبطال، بإجمالي 123 انتصاراً، كما أنه المدرب الوحيد الذي فاز باللقب القاري خمس مرات، وبعد الفوز به مرتين مع ميلان، حصد اللقب في عامه الأول مع ريال مدريد محققاً الكأس العاشرة عام 2014، ثم كرر الإنجاز ذاته لدى عودته إلى تدريب النادي الملكي في 2022، حينما أسهم في رفع ريال مدريد لكأس البطولة للمرة الـ14 في 2022، ثم توج به مجدداً في الموسم الماضي، محققاً الكأس الـ 15.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ريال مدريد
كارلو أنشيلوتي
فيرجسون
ميلان
باريس سان جيرمان
يوفنتوس
بايرن ميونيخ
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