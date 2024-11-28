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الرياضة

كامافينجا يغيب 3 أسابيع عن ريال مدريد

كامافينجا يغيب 3 أسابيع عن ريال مدريد
28 نوفمبر 2024 20:10

 
مدريد (أ ف ب)

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انضم لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا إلى قائمة الإصابات الطويلة لريال مدريد الإسباني، جراء تعرضه لإصابة في فخذه، خلال خسارة فريقه أمام ليفربول الإنجليزي، ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وقال النادي في بيان «شُخّصت إصابة اللاعب بإصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى وستتابع تطور حالته»، من دون الكشف عن مدة غيابه.
ووفقاً لتقارير الصحافة المحلية، من المتوقع أن يغيب كامافينجا الذي سبق وأصيب في ركبته في سبتمبر الماضي، عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وخرج اللاعب البالغ 22 عاماً في الدقيقة 56 بسبب الإصابة عينها التي أبعدت زميله المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عن الملاعب لأسابيع عدة.
وتعجّ عيادة ريال مدريد بالمصابين لفترات طويلة، بمن فيهم القائد داني كارفاخال والبرازيلي إيدر ميليتاو اللذان يعانيان من إصابات خطيرة في الركبة.
وذكرت تقارير إعلامية أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، والإنجليزي جود بيلينجهام، والمغربي إبراهيم دياس أنهوا المباراة وهم يشعرون بآلام وسيخضعون لفحوص طبية.
ويحتل صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب في دوري أبطال أوروبا (14) المركز الرابع والعشرين في الترتيب برصيد ست نقاط، وهو آخر المراكز المؤهلة عبر التصفيات إلى المراحل الإقصائية، وذلك إثر خسارته ثلاث مباريات من أصل خمس.

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