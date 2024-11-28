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الرياضة

موسيالا: كلوزه لم يرحم!

موسيالا: كلوزه لم يرحم!
28 نوفمبر 2024 20:16

 
برلين (د ب أ)

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حرص جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، على الثناء وتوجيه الشكر لمدربه في فريق تحت 17 عاماً ميروسلاف كلوزه، وقال: «لقد جعلني لاعب أكثر اكتمالاً».
وكتب موسيالا في مقال نشره على الموقع الإلكتروني «ذي بلايرز تريبيون»:«يجب أن أشكر ميروسلاف كلوزه كثيراً لهذا الوقت، لأنه كان مدربي في فريق تحت 17 عاماً، ولم يظهر رحمة لي».
ويشتهر كلوزه، الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم، في الأغلب بأهدافه، ولكن ووفقاً لموسيالا، فإن بطل العالم 2014 أعطى الكثير من الاهتمام للدفاع أيضاً.
وقال موسيالا: «عندما يتعلق الأمر بالدفاع، لم أفهم ذلك، كنت غير ناضج من هذه الناحية، كنت فقط أرغب في الهجوم ومواجهة اللاعبين، وكان كلوزه يعلمني ذلك كل يوم أنه يجب علي الدفاع».
وأضاف: «لن أكذب، كانت أوقاتاً مزعجة، ولكنه جعلني لاعباً أكثر اكتمالاً، وبيننا علاقة طيبة للغاية، بدونه، ما كنت لأقفز سريعاً للفريق الأول».
وكشف موسيالا عن أنه كان متوتراً للغاية قبل مرانه الأول مع الفريق الأول، وقال إنه شعر وكأنه متدرب في اليوم الأول في المكتب.
وأضاف: «أتذكر أنني توجهت لغرفة خلع الملابس ووقفت هناك، كنت خائفاً للغاية من أن أجلس مكان أي لاعب آخر بالصدفة، كنت أحاول أن أكون ظاهراً حتى قال لي أحدهم أين أجلس».
وقال: «كنت أعتقد أن الأمور ستكون صعبة للغاية، ولكن، حرفياً، الجميع اتسموا باللطف البالغ معي». 

 

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البوندسليجا
بايرن ميونيخ
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