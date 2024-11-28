سلوت: جوارديولا يستطيع إعادة «السيتي» إلى المسار الصحيح



ليفربول (أ ف ب)



يعتقد الهولندي أرنه سلوت مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أن نظيره الإسباني بيب جوارديولا سيجد حلاً لمشكلات فريقه مانشستر سيتي، لكنه يأمل أن يضيف المزيد من المعاناة لحامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية في مواجهتهما الأحد ضمن المرحلة الثالثة عشرة.

وواصل ليفربول انطلاقته المذهلة في مختلف المسابقات، وذلك بعد فوزه على ريال مدريد الإسباني بهدفين نظيفين ضمن الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة، ما أعاد الفريق إلى صدارة المجموعة الموحدة.

كما يتصدر «الريدز» الدوري الممتاز، متقدماً بفارق 8 نقاط عن سيتي الذي يُعاني من أسوأ سلسلة نتائج في مسيرة جوارديولا التدريبية.

وبعد خمسة هزائم توالياً، كان «السيتي» في طريقه إلى العودة لسكة الانتصارات، بعد تقدمه على فينورد الهولندي بثلاثة أهداف من دون رد الثلاثاء في دوري الأبطال، لكنه انهار في الدقائق الـ15 الأخيرة وخرج من ملعبه متعادلاً 3-3.

ويُعد فقدان لاعب الوسط الإسباني رودري الذي أصيب في ركبته، وسيغيب حتى نهاية الموسم، ضربة هائلة لسيتي في حملة الدفاع عن لقبه المحلي، والمنافسة على اللقب القاري.

ويرى سلوت الذي خلف الألماني يورجن كلوب في ليفربول، أن جوارديولا سيعيد الفريق إلى المسار الصحيح، لكنه يأمل في ألّا يحدث ذلك خلال المواجهة القمة الأحد.

قال في المؤتمر الصحفي «أحد الأسباب التي تجعلني أعتقد أن جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم هو أنه دائماً يجد حلولا لمشكلاته».

وأضاف «مشكلته الآن قد تكون غياب رودريجو، لكننا جميعا نعرف، في رأيي، أنه سيجد الحل وسيسير الفريق بشكل جيد مرة أخرى، نأمل في أن يكون ذلك بعد يوم الأحد».

وأردف ابن الـ46 عاماً «أعتقد أنه هو أول من بدأ اللعب بالظهير العكسي، ثم هو من بدأ اللعب بقلب الدفاع مثل الرقم 6، لذلك لا أعتقد أنه سيكون مفاجئاً إذا أتى بشيء جديد لم يخطر ببال أحد من قبل لجعل فريقه أقوى».

ومن المرجح أن يغيب المدافعان كونور برادلي والفرنسي إبراهيما كوناتي عن صفوف ليفربول، بعد إصابتهما في وقت متأخر من المواجهة الأخيرة مع «الريال».

علّق سلوت «استبدال كونور ليس علامة جيدة، وفي حالة إيبو (إبراهيما)، لم يستطع مغادرة أرض الملعب كما يجب بعدما قدّم مباراة رائعة».

مع ذلك، أكّد الهولندي أن الظهير ترنت ألكسندر-أرنولد سيكون جاهزاً لتعويض غياب برادلي إذا حدث.

وتشير الأرقام إلى أن جميع الفرق الثلاثة السابقة التي تقدمت بفارق ثماني نقاط على الأقل بعد 12 مرحلة في الدوري، توّجت باللقب الذي لم يفز به ليفربول سوى مرة واحدة منذ 1990، وتحديداً موسم 2019-2020.

وردّ سلوت عند سؤاله إذا ما كان تراجع سيتي يسهل المهمة «لا أعتقد أن أي شخص خلال السنوات الثماني أو التسع الماضية، أو ربما لفترة أطول، يمكن أن يقول إن مواجهة سيتي، على أرضه أو خارجها، يمكن أن تكون سهلة».