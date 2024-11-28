لوبتيجي: أرسنال الأفضل في «البريميرليج»



لندن (د ب أ)



قال الإسباني جولين لوبتيجي، المدير الفني لوستهام، إن أرسنال يعد الفريق الأفضل في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في الوقت الذي يستعد وفريقه لمواجهة المنافس ذاته السبت. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه مميديا» أن وستهام يسعى لمواصلة أدائه الجيد مؤخراً، حينما يواجه فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في ملعب لندن.

ورغم فوز فريقه 2-صفر على نيوكاسل يوم الاثنين الماضي، يرى لوبتيجي أن فريقه سيحتاج إلى تقديم أفضل أداء ممكن لمجارة أرسنال في طريقة اللعب، والتي ظهرت في فوزه الكبير على سبورتنج لشبونة البرتغالي 5-1 في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع. وتحدث لوبتيجي، الذي لن يتواجد على مقاعد البدلاء بسبب تراكم البطاقات الصفراء، حيث حصل على ثلاث منها، عن أرسنال وأرتيتا.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي: «الشيء الأكثر أهمية هو أن يكون اللاعبون في جاهزية كبيرة للمنافسة مع فريق هو الأفضل في الدوري الإنجليزي في رأيي، وواحد من الأفضل في العالم».

وأضاف مدرب إسبانيا وريال مدريد وإشبيلية وولفرهامبتون السابق: «أنه (أرتيتا) يعمل بشكل رائع ويدير الأمور بروعة في أرسنال، أنه يضع الأفكار، ويمكنك أن ترى جيداً ما فعله وعرف نوعيته، يجب علينا أن نكون جاهزين».

وجاءت عقوبة لوبتيجي، بعدما تعرض لإنذار في المباراة التي فاز بها الفريق على نيوكاسل في ملعب «سانت جيمس بارك» يوم الاثنين الماضي.

وعن ذلك قال مدرب وستهام: «أحياناً أحتاج إلى تحسين طريقة تعبيري عن مشاعري، لدي ثلاث بطاقات صفراء لكن الأمور على ما يرام».