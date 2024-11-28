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الرياضة

الأهلي يُغرم إمام عاشور مليون جنيه

الأهلي يُغرم إمام عاشور مليون جنيه
28 نوفمبر 2024 22:07

 
القاهرة (د ب أ)

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قرر محمد رمضان، المدير الرياضي للأهلي المصري، توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم.
وأعلن الأهلي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن محمد رمضان قرر توقيع العقوبة على إمام عاشور.
وقال مصدر، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية، رفض ذكر اسمه، إن إمام عاشور دخل في مشادة مع محمد الشناوي حارس الفريق وقائده، بعد مباراة استاد أبيدجان الإيفواري التي أقيمت باستاد القاهرة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.
وأضاف المصدر أن الشناوي حاول تهدئة عاشور الذي كان منفعلاً بسبب عدم مشاركته في المباراة، لكنه رد على حارس الأهلي بشكل غير لائق.
يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة البنك الأهلي في المرحلة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، السبت، حيث يسعى الفريق الأحمر، الذي يتربع على قمة الترتيب برصيد 7 نقاط، لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، عقب تعادله 1-1 مع ضيفه الاتحاد السكندري.

مصر
الدوري المصري
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي
إمام عاشور
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