أموريم ينجح مع «اليونايتد» في «يوروبا ليج»



روما (أ ف ب)



أهدر لاتسيو الإيطالي أول نقطتين، بتعادله مع ضيفه لودوجوريتس البلغاري سلباً، في الجولة الخامسة ضمن النسخة الجديدة من الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في كرة القدم.

وسعى لاتسيو الإيطالي متصدر المجموعة الموحدة لمواصلة بدايته المثالية والعلامة الكاملة، إلا أنه أهدر نقطتين في عقر داره ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، بالتساوي مع أتلتيك بلباو الإسباني الفائز على ضيفه إلفسبورج السويدي 3-0 وأينتراخت فرانكفورت الألماني الذي تغلب على ميدتيلاند الدنماركي 2-1.

ورغم هذا التعثر، فاز فريق المدرب ماركو باروني في 11 من مبارياته الـ13 الأخيرة في مختلف المسابقات، حيث تعود خسارته الأخيرة إلى 19 أكتوبر أمام يوفنتوس 0-1 في الدوري.

ويقترب لاتسيو من التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، علماً أنه كان أمام فرصة ذهبية لتحقيق سلسلة من 5 انتصارات توالياً في أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، إلّا أن لودوجوريتس صاحب المركز الـ34 حال دون ذلك.

وحسم بلباو فوزه الرابع في المسابقة قبل نصف الساعة الأول، وافتتح التسجيل بعد 6 دقائق من صافرة البداية بفضل أداما بويرو، قبل أن يضيف الثاني عبر بينيات برادوس، إثر تمريرة من نيكو وليامس (24).

وأسهم بويرو بالهدف الثالث لفريقه في الشوط الثاني، بعدما مرر كرة إلى جوركا جوروسيتا حولها داخل الشباك (53).

وصعد المصري عمر مرموش بفريقه فرانكفورت إلى المركز الثالث، بعد تسجيله ركلة جزاء في الفوز على مضيفه ميدتيلاند.

وافتتح السويدي هوجو لارسون التسجيل لفرانكفورت (7)، وعادل نامدي كولينس بالخطأ في مرمى فريقه (49)، قبل أن يحسم هدف مرموش النقاط الثلاث لفريقه (57).

وبعد تعادل مخّيب أمام إيبسويتش 1-1 في بداية مشواره ضمن الدوري، تمكن المدرب البرتغالي روبن أموريم من قيادة مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى الفوز على ضيفه بودو جليمت النرويجي 3-2.

سجل ثلاثية «الشياطين الحمر» كل من الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو (1) والنرويجي راسموس هويلوند (45 و50)، وهوكون إيفن (19) والدنماركي فيليب سينكرنايل هدفي بودو جليمت (23).

وكان المدرب القادم أخيراً من سبورتينج البرتغالي، حيث فاز بثلاث مباريات، وتعادل في واحدة، ضمن دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وخسر فريقه من دونه أمام أرسنال الإنجليزي 1-5، ألا يخرج بالنقاط الثلاث، لكن هويلوند الذي صنع الهدف الأول، وسجل هدفين قلب المعادلة.

ورفع اليونايتد الذي تعادل ثلاث مرات مع المدرب المقال الهولندي إريك تن هاج، وفاز مرة مع مواطنه المدرب الموقت رود فان نيستلروي في المسابقة القارية، رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد بودو جليمت عند 7 نقاط في المركز السابع عشر.

وافتتح جارناتشو الذي أهدر العديد من الفرص في المباراة، التسجيل بعد دقيقة من صافرة البداية، إثر خطأ فادح من الحارس الروسي نيكيتا هايكين.

لكن الفريق الضيف عادل وتقدم في ظرف أربع دقائق عبر إيفن بتسديدة رائعة من على مشارف منطقة الجزاء (19) ثم سينكرنايل عقب انطلاق سريعة على الجهة اليمنى (23).

وعاد اليونايتد عبر هويلوند، إثر عرضية من المغربي نصير المزراوي (45) قابلها بتسديدة جميلة داخل المنطقة، ثم منح فريقه الفوز بعد سلسلة من التمريرات آخرها من الأوروجوياني مانويل أوجارتي (50).

وكاد روما الإيطالي أن يواصل سقوطه الرهيب، غير أن المدافع الألماني المخضرم ماتس هوملس أنقذه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بتسجيله هدف التعادل أمام مضيفه توتنهام الإنجليزي 2-2.

وسجل الكوري الجنوبي هيونج مين سون هدف السبق لأصحاب الأرض (5) ثم عادل العاجي إيفان نديكا (20).

واعتقد روما أنه سجل الثاني عبر ستيفان الشعراوي، لكن حكم الفيديو المساعد «الفار» ألغى الهدف بداعي التسلل (22).

وأهدى الويلزي برينان جونسون التقدم مجدداً لتوتنهام (34)، قبل أن يعادل هوملس المنتقل إلى نادي العاصمة هذا الموسم قادماً من بوروسيا دورتموند.

ورفع توتنهام رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع، وروما إلى ست نقاط في المركز الـ21.

وفشل جالطة سراي التركي وأندرلخت البلجيكي في البقاء على المسافة ذاتها من الصدارة، وتعادل الأول مع مضيفه ألكمار الهولندي 1-1، والثاني مع ضيفه بورتو البرتغالي 2-2.

ورفع جالطة سراي وأندرلخت رصيديهما إلى 11 نقطة في المركزين الرابع والخامس توالياً.

وسقط أياكس الهولندي السادس للمرة الأولى أمام مضيفه ريال سوسيداد الإسباني بهدفين نظيفين، فيما سحق ليون الفرنسي مضيفه قره باج الأذربيجاني 4-1، وتقدم للمركز السابع موقتا برصيد 10 نقاط.

وتقدّم رينجرز الأسكلتندي إلى المركز الثامن باكتساحه مضيفه نيس الفرنسي 4-1. وبالنتيجة عينها، فاز فيرينتسفاروش المجري على مالمو السويدي.

وتغلب براجا البرتغالي على هوفنهايم الألماني بهدفين، كما فنرباختشه التركي على سلافيا براغ التشيكي 2-1، بينما خسر تفينتي الهولندي أمام سان جيلواز البلجيكي 0-1.

وفاز فيكتوريا بلزن التشيكي على مضيفه دينامو كييف الأوكراني متذيل الترتيب من دون نقاط 2-1.

وحقق مكابي تل أبيب الإسرائيلي فوزه الأول في المسابقة، وجاء على حساب مضيفه بشيكتاش التركي 3-1.

وفشل أر أف أس اللاتفي في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة، بعدما تعرض لهزيمته الثالثة أمام ضيفه باوك اليوناني 0-2، فيما تعادل أف سي أس بي الروماني المنقوص منذ الدقيقة 67 مع أولمبياكوس اليوناني سلباً.