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الرياضة

حادث لحافلة ريال مدريد بعد السقوط أمام ليفربول!

حادث لحافلة ريال مدريد بعد السقوط أمام ليفربول!
29 نوفمبر 2024 10:01

 
لندن (د ب أ)

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تعرضت حافلة ريال مدريد الإسباني لحادث على الطريق «إم 40»، وذلك بعد يوم من خسارة الفريق أمام ليفربول الإنجليزي صفر-2، بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، نقلاً عن شرطة وارويكشاير، أنه لم يوجد أي لاعب من الفريق الإسباني على متن الحافلة، كما أنه لا توجد إصابات خطيرة نتيجة الحادث.
وتصادف ذلك مع مرور اثنين من مدربي كرة القدم، هما سوراج شيمار، وداريل ماكنايت من برمنجهام، حيث كانا يقودا السيارة على الطريق ذهاباً إلى العمل، قبل أن يلحظا وجود حادث، وهو الأمر الذي «ربما جعل الأمور أسوأ» لريال مدريد، بعد الهزيمة 2 - صفر في ملعب أنفيلد.
وقال شيمار «30 عاماً» في تصريحات لـ (بي أيه ميديا): «لقد كان الأمر صادماً قليلاً، وغريباً بعض الشيء، حينما كنا نقترب من المكان كنت أفكر أن تلك ليست حافلة ريال مدريد، ولا يمكن أن تكون ذلك».
وأضاف: «كنت أحاول النظر إلى الحافلة عن قرب لمعرفة إذا كان هناك أي لاعبين». وأضاف: «لقد تحطمت مقدمة الحافلة، ويبدو أن الأمور سيئة خاصة بعد المباراة، ربما جعل ذلك الأمور أسوأ».
وتابع: «أتمنى أن يكونوا جميعاً بخير، كل الأشخاص المتواجدين كانوا بحالة جيدة، ولم يتعرض أحد لجروح خطيرة، وهذا الأهم».
وتم تداول المقطع الذي صوره شيمار على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأظهر الحافلة وهي متوقفة، وتبدو أنها اصطدمت بشاحنة من الخلف، لكن الشرطة أكدت وجود سيارة أخرى في الحادث.
وأضافت الشرطة: «لم يوجد أي لاعب من الفريق الشهير في الحافلة في ذلك الوقت».

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