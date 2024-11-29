تشيلسي «4 من 4» في «كونفرنس ليج»



هايدنهايم (أ ف ب)



واصل تشيلسي الإنجليزي صدارته لمسابقة «كونفرنس ليج» لكرة القدم بنسختها الجديدة، بتحقيقه فوزه الرابع على مضيفه هايدنهايم الألماني 2-0، ضمن الجولة الرابعة.

سجل الفرنسي كريستوفر نكونكو (51)، والأوكراني ميخايلو مودريك (86) ثنائية «البلوز» الذي تلقى لاعب وسطه الإيطالي تشيزاري كاسادي بطاقة حمراء (96).

ورفع تشيلسي رصيده إلى 12 نقطة بفارق نقطتين عن ياجييلونيا بياليستوك البولندي المتعادل مع تسيليي السلوفيني 3-3.

ويعيش الفريق الإنجليزي فترة نتائج إيجابية، إذ لم يخسر سوى مرة في آخر سبع مباريات، جاءت أمام مضيفه نيوكاسل بثنائية ضمن كأس الرابطة، فيما فاز في خمس مباريات أخرى، من بينها على نيوكاسل بالذات 2-1 في الدوري.

وأجرى الإيطالي إنتسو ماريسكا مدرب تشيلسي 10 تغييرات على تشكيلته التي تغلبت على ليستر سيتي 2-1 السبت الماضي في المرحلة الثانية عشرة من الدوري.

وسيطر تشيلسي على الشوط الأول، في حين أبقى الحارس كيفن مولر على تعادل فريقه الألماني الذي خسر للمرة الأولى، وتوقف رصيده عند 9 نقاط في المركز السادس موقتاً.

ولم يحتج «البلوز» إلى أكثر من ست دقائق على انطلاق الشوط الثاني عبر نكونكو، بعدما وصلته عرضية من جايدون سانشو واضعاً الكرة في أقصى زاوية المرمى (51).

ورفع الفرنسي رصيده إلى خمسة أهداف في المسابقة القارية هذا الموسم.

وكاد الفريق الألماني أن يدرك التعادل، لكن الحارس الدنماركي فيليب يورجنسن تصدى لتسديدتين متتاليتين من بول وانر والبرازيلي ليو شينتسا، وأكّد مودريك فوز فريقه إثر تمريرة حاسمة جديدة من سانشو (86).