«الفيفا» يكشف تفاصيل قرعة تصفيات أوروبا لـ «مونديال 2026»



زيورخ (د ب أ)



يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لإجراء قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وبناء على الإصدار الأحدث من التصنيف العالمي للمنتخبات، تم تحديد إجراءات وتوزيع المنتخبات على فئات سحب القرعة التمهيدية للمنتخبات الأوروبية، فيما يتعلق بالمنافسات المؤهلة للمونديال، الذي يجرى بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وبموجب هذا التصنيف، سيضم الوعاء الأول المنتخبات التي تأهلت إلى دور الثمانية ببطولة دوري أمم أوروبا «كرواتيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا»، بالإضافة لأفضل المنتخبات الأوروبية تصنيفاً «إنجلترا وبلجيكا وسويسرا والنمسا»، علماً بأن النمسا تنضم للوعاء الأول للمرة الأولى منذ تصفيات مونديال 1986. وسيتم وضع المنتخبات المتبقية في الأوعية من 2 إلى 5 بناء على التصنيف العالمي للمنتخبات، مع العلم أن فوز سلوفاكيا على إستونيا، والتشيك على جورجيا جعلهما ينضمان لمنتخبات الوعاء الثاني.

وبحسب الإجراءات، ستبدأ القرعة بالوعاء الأول، ثم الثاني وصولاً إلى الخامس، بحيث يتم سحب كافة منتخبات كل وعاء قبل الانتقال للتالي، وسيتم فرز المنتخبات من كل وعاء بترتيب تصاعدي من المجموعة الأولى إلى المجموعة التاسعة.

وبناء على ذلك، نشر الموقع الإلكتروني الرسمي لفيفا التصنيفات الخمسة للمنتخبات، والتي جاءت على النحو التالي:

الوعاء الأول منتخبات فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والبرتغال وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا وكرواتيا وسويسرا والدنمارك والنمسا.

الوعاء الثاني: أوكرانيا والسويد وتركيا وويلز والمجر وصربيا وبولندا ورومانيا واليونان وسلوفاكيا والتشيك والنرويج.

الوعاء الثالث: أسكتلندا وسلوفينيا وجمهورية أيرلندا وألبانيا ومقدونيا الشمالية وجورجيا وفنلندا وآيسلندا وأيرلندا الشمالية والجبل الأسود والبوسنة والهرسك وإسرائيل.

الوعاء الرابع: بلغاريا ولوكسمبورج وبيلاروسيا وكوسوفو وأرمينيا وكازاخستان وأذربيجان وإستونيا وقبرص وجزر فارو ولاتفيا وليتوانيا

الوعاء الخامس: مولدوفا ومالطا وإندورا وجبل طارق وليختنشتاين وسان مارينو.

وتكتشف الاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) مسار التأهل للمسابقة العالمية الموسعة، حينما تقام القرعة في مقر فيفا بمدينة زيوريخ السويسرية، 13 ديسمبر القادم.

بعد توسيع نطاق المشاركة في الحدث الكروي الأبرز على وجه الأرض، ابتداءً من نسخة عام 2026، ارتفع عدد المقاعد المخصصة للمنتخبات الأوروبية من 13 إلى 16 مقعداً، علما بأن النسخة القادمة من البطولة ستكون هي الأكثر شمولاً على الإطلاق، حيث ستشهد مشاركة ما مجموعه 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.

يذكر أن التصفيات الأوروبية لمونديال 2026، ستقام بين مارس 2025 ونوفمبر 2025، حيث ستجرى بنظام المجموعات المعهود.

وسيتم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة، حيث تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يكون التأهل المباشر للمونديال من نصيب متصدر كل مجموعة.

أما المقاعد الأوروبية الأربعة المتبقية، فسيتحدد مصيرها في مارس 2026 عندما تقام منافسات الملحق الأوروبي، الذي يضم 16 منتخباً، وهي المنتخبات الـ12 المحتلة للمركز الثاني في مرحلة المجموعات من التصفيات، والرباعي الأعلى ترتيباً من المنتخبات المتصدرة لمجموعات دوري الأمم الأوروبية في نسخة 2024 - 2025، والتي لم تتأهل مباشرة لكأس العالم، من خلال تصدر مجموعاتها في التصفيات ولم تصل إلى الملحق الأوروبي من خلال احتلال المركز الثاني في مرحلة المجموعات.