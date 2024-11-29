20 حاشياً في مزاد «المجموعة العلمية المتقدمة» بالوثبة



أبوظبي (الاتحاد)



تنظم المجموعة العلمية المتقدمة اليوم مزاد الهجن العربية، ضمن فعاليات جائزة زايد الكبرى للهجن 2024، وينطلق المزاد في الساعة السادسة مساء بمنصة المزادات في الوثبة، وتُعرض فيه 20 من الحشوان، التي تنحدر من أفضل سلالات الهجن العربية الأصيلة، وصاحبة الإنجازات في ميادين السباق المختلفة بالدولة والمنطقة.

ويستقطب المزاد الذي يأتي ضمن سلسلة من المزادات تنظمها المجموعة العلمية المتقدمة وتصاحب المهرجانات وسباقات الهجن المختلفة، عدداً كبيراً من الملاك في الدولة والمنطقة، خاصة أن المجموعة تعد الرافد الأول لتوفير الهجن العربية الأصيلة للسباقات عبر المختبر الذي أنتج أعداداً مقدرة من هجن السباق سنوياً، معتمداً على تقنيات متقدمة ومتفردة، فضلاً عن تقديمه خدمات بيطرية متميزة، ليكون بذلك صاحب دور رائد في الارتقاء برياضة الهجن، ووصولها إلى المكانة التي تحتلها حالياً، بفضل الأسلوب العلمي المحترف الذي تقوم به المجموعة العلمية المتقدمة عبر مختبرها.

ويعد مزاد المجموعة العلمية المتقدمة، مناسبة ينتظرها الملاك من أصحاب الهجن المختلفة، وأيضاً جمهور غفير من محبي سباقات الهجن.