نجوم العين يحتفلون بـ «عيد الاتحاد»



العين (الاتحاد)



دشن نادي العين باستاد هزاع بن زايد، برامج احتفالية «عيد الاتحاد» الـ53، وسط أجواء استثنائية مليئة بروح الوطنية والانتماء، ومشاعر الفخر والاعتزاز بوطن شامخ وغالٍ ومعطاء، في مشهد يعكس حب الوطن، ويعزز مكانته في قلوب الجميع.

وشهدت احتفالات العين مشاركة عدد من مديري الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة بالمدينة، إلى جانب نخبة من نجوم «الزعيم»، حيث بلغ عدد الحضور 10 آلاف شخص من مختلف الأعمار يمثلون 25 جهة حكومية وخاصة بمدينة العين.

وتضمنت الفعاليات برامج متميزة ومتنوعة، أبرزت التراث الوطني، وأكدت على قيم الوحدة والتلاحم التي أرسى معالمها الآباء المؤسسون.

ومن المقرر أن تستمر احتفالات النادي حتى الثاني من ديسمبر المقبل، حيث تتضمن المزيد من الأنشطة والبرامج التي تعكس تطلعات أبناء الإمارات، واحتفالهم بإنجازات الوطن في مختلف المجالات.

ويجدد العين من خلال هذه الفعالية التزامه بتعزيز روح الوطنية، وتجسيد القيم الإماراتية الأصيلة التي تشكل أساساً لوحدة الوطن وقوته.