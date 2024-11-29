الجمعة 29 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نجوم العين يحتفلون بـ «عيد الاتحاد»

نجوم العين يحتفلون بـ «عيد الاتحاد»
29 نوفمبر 2024 10:47

 
العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«رأس الخيمة للجولف» تطرح تذاكر «الحدث العالمي»
«الإحسان الخيرية» تكرم«53» يتيماً احتفاء بعيد الاتحاد


دشن نادي العين باستاد هزاع بن زايد، برامج احتفالية «عيد الاتحاد» الـ53، وسط أجواء استثنائية مليئة بروح الوطنية والانتماء، ومشاعر الفخر والاعتزاز بوطن شامخ وغالٍ ومعطاء، في مشهد يعكس حب الوطن، ويعزز مكانته في قلوب الجميع.
وشهدت احتفالات العين مشاركة عدد من مديري الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة بالمدينة، إلى جانب نخبة من نجوم «الزعيم»، حيث بلغ عدد الحضور 10 آلاف شخص من مختلف الأعمار يمثلون 25 جهة حكومية وخاصة بمدينة العين.
وتضمنت الفعاليات برامج متميزة ومتنوعة، أبرزت التراث الوطني، وأكدت على قيم الوحدة والتلاحم التي أرسى معالمها الآباء المؤسسون.
ومن المقرر أن تستمر احتفالات النادي حتى الثاني من ديسمبر المقبل، حيث تتضمن المزيد من الأنشطة والبرامج التي تعكس تطلعات أبناء الإمارات، واحتفالهم بإنجازات الوطن في مختلف المجالات.
ويجدد العين من خلال هذه الفعالية التزامه بتعزيز روح الوطنية، وتجسيد القيم الإماراتية الأصيلة التي تشكل أساساً لوحدة الوطن وقوته.

الإمارات
عيد الاتحاد
العين
استاد هزاع بن زايد
آخر الأخبار
حميد بن راشد: التاريخ يشهد على بطولات شهدائنا
علوم الدار
حميد بن راشد: التاريخ يشهد على بطولات شهدائنا
اليوم 13:36
«دبي للثقافة» تحتفي بالمواقع الأثرية في «مؤتمر الآثار 2024» بأبوظبي
التعليم والمعرفة
«دبي للثقافة» تحتفي بالمواقع الأثرية في «مؤتمر الآثار 2024» بأبوظبي
اليوم 13:31
«رأس الخيمة للجولف» تطرح تذاكر «الحدث العالمي»
الرياضة
«رأس الخيمة للجولف» تطرح تذاكر «الحدث العالمي»
اليوم 13:30
ولي عهد الفجيرة يشهد محاضرة «كيف يمكن للتاريخ أن يغذّي هويتنا؟»
علوم الدار
ولي عهد الفجيرة يشهد محاضرة «كيف يمكن للتاريخ أن يغذّي هويتنا؟»
اليوم 13:29
أبرار الصباح: أتطلع لحضور «المليار متابع» في دبي
الترفيه
أبرار الصباح: أتطلع لحضور «المليار متابع» في دبي
اليوم 13:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©