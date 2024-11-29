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الرياضة

ميلان يمدد عقد ماتيو جابيا إلى 2029

ميلان يمدد عقد ماتيو جابيا إلى 2029
29 نوفمبر 2024 10:59

 
لندن (د ب أ)

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وقع ماتيو جابيا على تمديد عقده مع ميلان الإيطالي، ليبقى في صفوف الفريق حتى يونيو عام 2029 .
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن جابيا الذي انضم إلى أكاديمية ميلان في عمر 12 عاماً رسخ أقدامه في صفوف الفريق الأول، بعد عودته من فترة إعارة إلى فياريال الإسباني في يناير.
وشارك اللاعب «25 عاماً» في 25 مباراة في كل البطولات في النصف الثاني من الموسم الماضي، ثم ظهر في ثماني مباريات في الموسم الجاري، بعدما غاب لأسابيع عدة بسبب الإصابة.
وفي سبتمبر الماضي سجل جابياً هدف الفوز في الدقائق الأخيرة في شباك إنتر ميلان في ديربي ميلانو ليفوز فريقه 2-1، وتم اختيار جابيا لقائمة المنتخب الإيطالي للمرة الأولى، قبل مباراتي الفريق أمام بلجيكا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية الشهر الماضي.

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