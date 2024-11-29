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الرياضة

نوريس يصف تصريحات فيرستابن بـ «الفكاهة»!

نوريس يصف تصريحات فيرستابن بـ «الفكاهة»!
29 نوفمبر 2024 11:27

 
الدوحة (د ب أ)

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وصف السائق البريطاني لاندو نوريس، تصريحات الهولندي ماكس فيرستابن، والتي قال فيها إنه كان سيفوز باللقب لو قاد سيارة ماكلارين، فريق نوريس، بالكوميدية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أن فيرستابن نجح في التغلب على نوريس، في صراع الفوز بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، من خلال الفوز باللقب الرابع على التوالي في لاس فيجاس يوم السبت الماضي.
وفي حديثه عقب الفوز باللقب في سين سيتي، قال فيرستابن إنه كان سيفوز بلقب العالم في أسرع وقت لو كان يقود السيارة التي يقوها نوريس، سائق ماكلارين.
وقال نوريس: «يجب أن يبدأ بالفكاهة والكوميديا أو شيء ما، يمكنه قول ما يريد أنا لا اتفق معه تماماً، أنه جيد لكن ذلك ليس صحيحاً».
وسيبدأ فيريستابن مشواره الاحتفال بالتتويج باللقب في سباق الدوحة، والمقرر له يوم الأول من ديسمبر المقبل.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
ماكس فرستابن
ماكلارين
لاس فيجاس
الدوحة
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