فاتسكه: دورتموند وبايرن ميونيخ لا يحتاجان إلى «طبيب عيون»!



فرانكفورت (د ب أ)



قال هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، إن مواجهة السبت أمام بايرن ميونيخ ببطولة الدوري، هي الأكبر في الكرة الألمانية داخل البلاد وخارجها.

وقال فاتسكة في تصريحات لقناة «سكاي» عن المباراة المعروفة باسم «دير كلاسيكار»: «إنها مباراة بين فريقين يحملان الشخصية الأقوى كروياً في ألمانيا، وأي شخص يرى غير ذلك بحاجة لطبيب عيون».

وأضاف: «اذهب للخارج، واسأل عن أكبر منارتين لكرة القدم في ألمانيا، ستكون الإجابة ذلك بنسبة 9ر98 %، وربما تصل إلى 100%».

ويدخل دورتموند المباراة بسجل بنسبة 100% على أرضه، لكن نظراً للأداء السيئ الذي يقدمه الفريق مؤخراً، فإنه يحتل المركز الخامس، بفارق عشر نقاط خلف المتصدر بايرن ميونيخ، والذي لم يتلق أي خسارة هذا الموسم بتسعة انتصارات وتعادلين.

من جانبه، قال أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ، الأسبوع الماضي، إن بايرن ميونيخ سيفوز بلقب الدوري الألماني، لأن منافسيه الحقيقين لايبزج وحامل اللقب باير ليفركوزن يهدران النقاط.

ولم يذكر هونيس اسم دورتموند، والذي فاز بلقب الدوري الألماني لآخر مرة عام 2012، وأضاع اللقب في 2023 في الجولة الأخيرة، ليخطف بايرن ميونيخ اللقب رقم 11 على التوالي.

وقال فاتسكه، إن ليفركوزن ليس في نفس المكانة التاريخية لدورتموند والبايرن، رغم تحقيقهم اللقب في موسم تاريخي بدون هزيمة.

وأضاف: «أكن احتراماً كبيراً لإنجاز باير ليفركوزن العام الماضي، ولديهم فريق رائع ونادٍ عظيم، لكننا بوروسيا دورتموند، وهذا بايرن ميونيخ وبالفعل نعلم مدى أهميتنا».