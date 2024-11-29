الجمعة 29 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فاتسكه: دورتموند وبايرن ميونيخ لا يحتاجان إلى «طبيب عيون»!

فاتسكه: دورتموند وبايرن ميونيخ لا يحتاجان إلى «طبيب عيون»!
29 نوفمبر 2024 11:28

 
فرانكفورت (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مهاجم بايرن ميونيخ ينتقل إلى الدوري الأميركي
موسيالا: كلوزه لم يرحم!


قال هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، إن مواجهة السبت أمام بايرن ميونيخ ببطولة الدوري، هي الأكبر في الكرة الألمانية داخل البلاد وخارجها.
وقال فاتسكة في تصريحات لقناة «سكاي» عن المباراة المعروفة باسم «دير كلاسيكار»: «إنها مباراة بين فريقين يحملان الشخصية الأقوى كروياً في ألمانيا، وأي شخص يرى غير ذلك بحاجة لطبيب عيون».
وأضاف: «اذهب للخارج، واسأل عن أكبر منارتين لكرة القدم في ألمانيا، ستكون الإجابة ذلك بنسبة 9ر98 %، وربما تصل إلى 100%».
ويدخل دورتموند المباراة بسجل بنسبة 100% على أرضه، لكن نظراً للأداء السيئ الذي يقدمه الفريق مؤخراً، فإنه يحتل المركز الخامس، بفارق عشر نقاط خلف المتصدر بايرن ميونيخ، والذي لم يتلق أي خسارة هذا الموسم بتسعة انتصارات وتعادلين.
من جانبه، قال أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ، الأسبوع الماضي، إن بايرن ميونيخ سيفوز بلقب الدوري الألماني، لأن منافسيه الحقيقين لايبزج وحامل اللقب باير ليفركوزن يهدران النقاط.
ولم يذكر هونيس اسم دورتموند، والذي فاز بلقب الدوري الألماني لآخر مرة عام 2012، وأضاع اللقب في 2023 في الجولة الأخيرة، ليخطف بايرن ميونيخ اللقب رقم 11 على التوالي.
وقال فاتسكه، إن ليفركوزن ليس في نفس المكانة التاريخية لدورتموند والبايرن، رغم تحقيقهم اللقب في موسم تاريخي بدون هزيمة.
وأضاف: «أكن احتراماً كبيراً لإنجاز باير ليفركوزن العام الماضي، ولديهم فريق رائع ونادٍ عظيم، لكننا بوروسيا دورتموند، وهذا بايرن ميونيخ وبالفعل نعلم مدى أهميتنا».

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
آخر الأخبار
حميد بن راشد: التاريخ يشهد على بطولات شهدائنا
علوم الدار
حميد بن راشد: التاريخ يشهد على بطولات شهدائنا
اليوم 13:36
«دبي للثقافة» تحتفي بالمواقع الأثرية في «مؤتمر الآثار 2024» بأبوظبي
التعليم والمعرفة
«دبي للثقافة» تحتفي بالمواقع الأثرية في «مؤتمر الآثار 2024» بأبوظبي
اليوم 13:31
«رأس الخيمة للجولف» تطرح تذاكر «الحدث العالمي»
الرياضة
«رأس الخيمة للجولف» تطرح تذاكر «الحدث العالمي»
اليوم 13:30
ولي عهد الفجيرة يشهد محاضرة «كيف يمكن للتاريخ أن يغذّي هويتنا؟»
علوم الدار
ولي عهد الفجيرة يشهد محاضرة «كيف يمكن للتاريخ أن يغذّي هويتنا؟»
اليوم 13:29
أبرار الصباح: أتطلع لحضور «المليار متابع» في دبي
الترفيه
أبرار الصباح: أتطلع لحضور «المليار متابع» في دبي
اليوم 13:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©