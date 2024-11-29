بيريرا: الشارقة يلعب بطريقة ذكية

علي معالي (أبوظبي)



أكد لوان بيريرا لاعب الشارقة، أن فريقه يلعب بطريقة ذكية، ما أثمر عن فوز مهم وجيد أمام الاستقلال الطاجيكستاني 3-1، ضمن «الجولة الخامسة» من «دوري أبطال آسيا 2»، ما جعل «الملك» يقترب خطوة جديدة نحو التأهل إلى دور الـ 16.

وقال بيريرا: «لعبنا مباراة ذكية، وحصدنا نتيجة تمنحنا المزيد من الثقة في الجولة الأخيرة أمام الوحدات، ونحن بحاجة إلى التعادل خارج الديار أمام بطل الأردن الذي يتصدر المجموعة بفارق نقطة عن الشارقة، والمباراة معه لن تكون مهمة سهلة، ونحن مستعدون لتقديم أفضل ما لدينا».

ويعيش لوان بيريرا حالة فنية رائعة، ويعتمد عليه الروماني كوزمين أولاريو مدرب الفريق كثيراً، في حل «شفيرة» بعض المباريات الصعبة، سواء محلياً أو قارياً، وهو ما جعله أحد العناصر البارزة في تشكيلة «الملك» هذا الموسم، وقاد الشارقة إلى صدارة «دوري أدنوك للمحترفين»، برصيد 21 نقطة من 8 مباريات.

وقال بيريرا: «ما زلنا في بداية الموسم، ونقاتل لبلوغ أهدافنا، والفريق يقدم أداءً متميزاً، سواء بملعبنا أو خارجه، وهذا يمكن أن يكون عاملاً مهماً بالنسبة لنا، لنكون قادرين على البقاء بين المراكز الأولى في البطولات التي نشارك فيها».

وخلال 15 مباراة في الموسم الحالي، سجل لوان بيريرا 6 أهداف، وأسهم بـ6 تمريرات حاسمة أخرى، والموعد المقبل للشارقة 3 ديسمبر أمام الوحدات.