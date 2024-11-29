رحيمي ينافس ميسي ورونالدو وهالاند على جائزة أفضل مهاجم في العالم



معتز الشامي (أبوظبي)



كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل، لعام 2024، كما أعلن فتح باب التصويت على موقع FIFA.com لاختيار الفائزين والفائزات بالنسخة التاسعة من «ذا بيست».

وشهدت الترشيحات لجائزة أفضل مهاجم في العالم 2024، وجود سفيان رحيمي قائد هجوم المغرب والعين، لينافس عدداً من النجوم منهم، كرستيانو رونالدو، وكيليان مبابي، ولامين يامال، وبوكايو ساكا، وهالاند، وليونيل ميسي، ولويس سواريز، ولوتارو مارتينيز، وأكرم عفيف.

وقدم سفيان رحيمي موسماً استثنائياً بكل المقاييس، حيث قاد العين إلى التويج بلقب دوري أبطال آسيا، ليحصد لقب أفضل لاعب بالبطولة والهداف بلا منازع برصيد 13 هدفاً، بالإضافة إلى تألقه مع المغرب في أولمبياد باريس وقادها إلى الميدالية البرونزية.

ووفق موقع «الفيفا»، أصبح بإمكان الجمهور الإدلاء بأصواتهم لاختيار تشكيلة أفضل 11 لاعباً في العالم، ويُوزَّع التصويت بالتساوي بين الجمهور والقادة والمدربين الحاليين لمنتخبات السيدات والرجال وممثلي وسائل الإعلام، بالنسبة لاختيار أفضل لاعب ولاعبة وحارس وحارسة ومدرب في الرجال والسيدات.

وشهدت عملية التصويت لجوائز العام تغييراً كبيراً يتمثل في إشراك الجمهور في اختيار أفضل 11 لاعباً، وأفضل 11 لاعبة من قائمة تضم 77 مرشحاً ومرشحة، بواقع 22 من الدفاع، و22 من الوسط و22 من الهجوم، مقابل 11 من الحراسة.