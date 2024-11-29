«قسورة الخالدية» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في السعودية



أبوظبي (الاتحاد)



نجح الجواد «قسورة الخالدية» لإسطبلات الخالدية في الفوز بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بمحطة السعودية الـ14 التي أقيمت في ميدان الملك عبدالعزيز في الجنادرية بالرياض، ضمن منافسات «النسخة 31».

وحققت «المحطة 14» لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية نجاحات باهرة وأصداءً واسعة في الأمسية التي تضمنت 12 شوطاً، والتي تمثل دعماً كبيراً لملاك ومربي الخيل العربي في السعودية، وسط ترحيب كبير باستمرارية سباقات الكأس الغالية في مضامير المملكة منذ عام 2018.

وتقام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دعماً لخطط صناعة متطورة لسباقات الخيل العربية، ومواصلة دعم الملاك والمربين حول العالم، وتعزيز تربية واقتناء الخيل العربي، للحفاظ على الإرث الأصيل.

وشهد سباق الكأس الغالية تنافساً مثيراً في الأمتار الأخيرة من خط نهاية السباق، بين قسورة الخالدية «ليث الخالدية - مستهلة الخالدية بنت دورمان» لإسطبلات الخالدية، والذي يشرف على تدريبه ناصر بن مطلق، ويقوده الفارس نايف العنزي، وفيزير «منارك - شيرازاد» لإسطبل أجمل، تحت إشراف المدرب سالم الرويس، وقيادة الفارس محمد الدهام، إلا أن الأداء القوي لـ «قسورة»، وحفاظه على «الرتم السريع»، وتقدمه الثابت، وقيادة الفارس البارعة قادته للتفوق، وحسم لقب السباق لمصلحته عن جدارة واستحقاق، في السباق الذي أقيم للمهور والمهرات فئة «ليستد» المصنفة بـ90 وأعلى بعمر 4 سنوات فأكثر لمسافة 1800 متر رملي.

ونجح البطل من قطع مسافة السباق بزمن 2:04.21 دقيقة، ووقف فيزير بالمرتبة الثانية، فيما حل بالمرتبة الثالثة سير عامر «عامر- فريانديس الموري» ملك الشيخ عبدالله حمود المالك آل صباح.

شهد السباق، وتوج الفائزين فيصل الرحماني، الأمين العام للجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ومتعب بن زيد الشمري، المدير العام لميدان سلطان بن عبدالعزيز للخيل العربية، حيث تم تقديم الكأس الغالية للمدرب العالمي مطلق بن مشرف المشرف العام لإسطبلات الخالدية، بحضور ناصر بن مطلق، والفارس نايف العنزي، وسط أجواء رائعة عكست أبهى صور الترابط الأخوي والتلاحم الوطني بين السعودية والإمارات، في كرنفال احتفالي مبهر.

من جهته، قال فيصل الرحماني: «يسعدنا التواجد في مضمار الملك عبدالعزيز التاريخي والعريق في الجنادرية الذي يحتضن نخبة سباقات السعودية، ويعد تحفة معمارية رائعة، ويمثل تنظيم الكأس الغالية في هذا المضمار، استمراراً لخططنا الطموحة للوجود في أفخم المضامير العالمية».

وأضاف: «نتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة النجاحات الكبيرة للمحطة السعودية، والإنجازات المهمة التي تسجلها الكأس الغالية، وما حققته خلال جولاتها في المضامير العربية والأوروبية، متوجهاً بالتهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مالك إسطبلات الخالدية، بمناسبة الفوز الباهر للجواد قسورة الخالدية بلقب سباق الكأس الغالية».

وأضاف: «فخورون بمحطة السعودية المبهرة والمتميزة من جميع الجوانب المعنية بالتنظيم الرائع والمشاركة الكبيرة والأصداء الواسعة من قبل الملاك والمربين، مشيراً إلى ارتفاع تصنيف محطة السعودية إلى الفئة الثانية ابتداءً من العام المقبل، ما يمثل مكسباً مهماً لمرابط الخيل العربية في السعودية كافة، ونجاحاً جديداً لسباقات النسخة المقبلة.