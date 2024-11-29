106 ملايين لاعب تنس في العالم



مدريد (أ ب)



تجاوز عدد الأشخاص الذين يمارسون التنس 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وفقاً للاتحاد الدولي للعبة.

وأفاد تقرير عالمي أصدره الاتحاد، بأن ما يقرب من 106 ملايين شخص حول العالم لعبوا مباراة تنس واحدة على الأقل في العام الماضي، بزيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2019. أوضح الاتحاد أنه في طريقه لإضافة 30 مليون لاعب إلى اللعبة، منذ تقريره الذي نشر عام 2019.

ارتفع العدد الإجمالي للسيدات اللاتي يلعبن التنس بنسبة 8%، لكن نسبة اللاعبات انخفضت من 47% في عام 2019 إلى 40% الآن، وأشار الاتحاد إلى أن هناك 13% زيادة في عدد المدربين بشكل عام، و24% منهم من المدربات، مقارنة بـ20% في عام 2019. وقال لوكا سانتيلي، مدير تطوير اللعبة في الاتحاد الدولي للتنس إنه لا يوجد «سبب محدد» لانخفاض نسبة اللاعبات، لكنه توقع أن تساعد الزيادة في عدد المدربات في إحداث «فارق» في زيادة عدد النساء اللاتي يمارسن اللعبة.