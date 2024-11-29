مهاجم بايرن ميونيخ ينتقل إلى الدوري الأميركي



فرانكفورت (د ب أ)



ذكرت شبكة «سكاي» التلفزيونية، أن الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق سينضم لفريق نيويورك ريد بولز، المنافس ببطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، رسمياً في يناير القادم.

وكشف التقرير أن تشوبو موتينج اجتاز الفحص الطبي، حيث يستعد للحصول على عقد لمدة عامين على الأقل.

ومن المقرر أن ينتقل تشوبو موتينج «35 عاماً» مجاناً للفريق الأميركي، بعد انتهاء عقده مع البايرن الصيف الماضي، حيث لم يتم تجديد تعاقده مع النادي البافاري، الذي انضم لصفوفه عام 2020.

ولعب النجم الكاميروني المخضرم، المولود في ألمانيا، في باريس سان جيرمان ما بين عامي 2018 و2020، كما سبق له اللعب في إنجلترا مع ستوك سيتي، فيما ضمت الأندية الألمانية السابقة التي دافع عن ألوانها كل من هامبورج وشالكه وماينز.