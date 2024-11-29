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الرياضة

«شوماخر الصغير» يرفض دور «السائق البديل»!

«شوماخر الصغير» يرفض دور «السائق البديل»!
29 نوفمبر 2024 12:27

 
الدوحة (رويترز )

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قال فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، إن الألماني ميك شوماخر سيتخلى عن دور السائق الاحتياطي في نهاية الموسم، بحثاً عن فرص في فرق أخرى، بينما يبدو أن فالتيري بوتاس على استعداد ليحل مكان السائق الألماني، بعد أن قرر عدم التحول بشكل دائم إلى سلسلة سباقات إندي كار في عام 2025.
وبعدها أعلن فريق ألبين المملوك لرينو أن شوماخر سيواصل المشاركة مع الفرق في بطولة العالم للتحمل في العام المقبل.
ويبحث بوتاس عن فرص جديدة، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم مع فريق ساوبر، الذي سيصبح فريق أودي في 2026، وتم التعاقد مع البرازيلي الصاعد جابرييل بورتوليتو ليحل محله.
وقال الفنلندي للصحفيين في حلبة لوسيل، إن المحادثات مع مرسيدس تسير بشكل جيد، ولن يخوض موسماً كاملاً في أي مكان آخر في 2025.
وأضاف «المشاركة في موسم كامل لسلسلة سباقات إندي كار بعد 12 عاماً من «الفورمولا-1، يجعلني أشعر أن الأمر يأتي سريعاً بعض الشيء» مؤكداً حصوله على عروض من سلسلة السباقات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وقال «تلقيت عرضاً كبيراً لموسم كامل في عام 2025».
وقال بوتاس إنه يريد خوض بعض السباقات، مشيراً إلى سباق إنديانابوليس 500، وبعض الراليات، باعتبارها مجالات مثيرة للاهتمام.
وأضاف «تظل أولويتي هي الفورمولا-1، إذا لم تكن الفورمولا-1 في عام 2026، فسيكون (إندي كار) مثيراً للاهتمام حقا بالنسبة لي للمستقبل».

الفورمولا
بطولة العالم للفورمولا-1
شوماخر
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